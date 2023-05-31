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Somer Şef'in ayrılık iddiasıyla gündemdeydi! Masterhef All Star'dan ilk tanıtım geldi!

31.05.2023 22:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Masterchef All Star, ilk tanıtımın yayınlanmasıyla gündem oldu. 2018 yılında yayın hayatına başlayan MasterChef, yayınlandığı dönemde büyük bir ilgiyle takip ediliyor. En son Somer Şef'in ayrılık iddialarıyla gündeme gelen sevilen yemek yarışmasının ilk tanıtımı büyük ilgi gördü.

MasterChef All Star büyük bir heyecanla bekleniyor. Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'nun jüri üyeliğini yaptığı programın ilk fragmanı yayınlandı. Yayınlanan tanıtım kısa sürede büyük ilgi gördü.

Geçtiğimiz günlerde İrem Kanan, Sevilen yarışma ile ilgili gelişmeleri 'Masterchef All Star son hazırlıklar' notuyla Instagram hesabından bir fotoğraf paylaşarak duyurmuştu.

Fotoğrafta Şef Somer Sivrioğlu'nun olmaması ayrılık iddialarını gündeme getirmişti.

Fakat bugün akşam saatlerinde yayınlanan tanıtımın açıklama kısmında 'TV8'in heyecan dolu yemek yarışması MasterChef yeni sezonda da tüm hızıyla devam ediyor.

Dünyaca ünlü şefler Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın karşısına çıkacak yarışmacılar, adeta ecel terleri döküyor. Peki kendilerinden istenen yemekleri, servis edilebilir hale getirmek için tüm gayretlerini ortaya koyan yarışmacılardan hangileri geçer not alacak?' ifadelerine yer verildi.


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