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Somer Sivrioğlu'ndan eleştirilere yanıt: Çocuklar illa bir şeye özenecekse çalışmamıza özensin

23.11.2020 21:01 | Son Güncelleme:
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Somer Sivrioğlu'ndan eleştirilere yanıt: Çocuklar illa bir şeye özenecekse çalışmamıza özensin

MasterChef Türkiye'nin jüri üyesi şef Somer Sivrioğlu, kişisel Instagram hesabında yaptığı alkol markasının tanıtımıyla çocuklara örnek olduğu eleştirilerine tepki gösterdi. Sivrioğlu, setten bir fotoğraf paylaşarak "Çocuklar illa bir şeye özenecekse çalışmamıza özensin" dedi.

Sosyal medya hesabından alkol tanıtımı yaptığı için kötü örnek olduğu gerekçesiyle eleştirilen Şef Somer Sivrioğlu, yeni bir paylaşım yaparak "Çocuklar illa bir şeye özenecekse çalışmamıza özensin" dedi.
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TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye'de jüri üyeliği yapan Somer Sivrioğlu, sosyal medya hesabından alkol reklamı yaptı. Paylaşımına binlerce "Çocuklara kötü oluyorsun" diye tepki yağan ünlü şeften yanıt gecikmedi.

TEPKİLERE CEVAP VERDİ

Çekim yaparken çekilen bir fotoğrafını Instagram hesabının hikaye kısmından paylaşan Sivrioğlu, "Çocuklar ve gençler illa bir şeye özenecekse; gece çekip yapıp sabah 6'da yeni bir çekime başlamamıza örnek alsın, çalışmaya özensin" dedi.

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