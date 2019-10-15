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SOMES Başkanı Atak’dan sosyal medya uyarısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.10.2019 14:18 | Son Güncelleme

Sosyal Medya ve Strateji Derneği (SOMES) Başkanı Orhan Atak, sosyal medya platformlarında terör örgütü işbirlikçilerinin oluşturmak istediği algıya karşı halkın uyanık olması ve devletin resmi açıklamalarına itibar etmesi gerektiğini söyledi.SOMES Başkanı Orhan Atak yaptığı açıklamada, Suriye’nin kuzeyinde icra edilen Barış Pınarı Harekatı’na karşı sosyal medyada PKK ve PYD terör örgütleriyle ilişkili bir çok hesabın dezenformasyon yürüttüğünü ifade etti.Algı operasyonlarına karşı dikkatli olalımAtak, “Terör örgütü PYD/YPG ve PKK’nın ve işbirlikçilerinin sosyal medya ağları üzerinden “dezenformasyon” ile gerçeği perdelemeye çalışmakta, “algı yönetimi” ile ülkemizi karalamaya çalışmaktadır.

SOMES Başkanı Atak’dan sosyal medya uyarısı

Sosyal Medya ve Strateji Derneği (SOMES) Başkanı Orhan Atak, sosyal medya platformlarında terör örgütü işbirlikçilerinin oluşturmak istediği algıya karşı halkın uyanık olması ve devletin resmi açıklamalarına itibar etmesi gerektiğini söyledi.
SOMES Başkanı Orhan Atak yaptığı açıklamada, Suriye’nin kuzeyinde icra edilen Barış Pınarı Harekatı’na karşı sosyal medyada PKK ve PYD terör örgütleriyle ilişkili bir çok hesabın dezenformasyon yürüttüğünü ifade etti.

Algı operasyonlarına karşı dikkatli olalım
Atak, “Terör örgütü PYD/YPG ve PKK’nın ve işbirlikçilerinin sosyal medya ağları üzerinden “dezenformasyon” ile gerçeği perdelemeye çalışmakta, “algı yönetimi” ile ülkemizi karalamaya çalışmaktadır. Dezenformasyon ile gerçeği perdelemeye çalışmak, algı yönetimi ile ülkemizi hedef almak; ifade özgürlüğü değil bizzat ifade özgürlüğü maskesi altında ihanettir. Bu ihanete ortak olmamak için değersizliği ilke edinen terör örgütlerinin algı operasyonlarına karşı dikkatli olmamız gerekmektedir” dedi.

Paylaşımlara dikkat edilmesi gerekiyor
Başkan Atak, “Ülkeyi zaafa uğratmak, kardeşler arasını açmak, kamu otoritesini zayıflatmak, en zayıf anlarında mağdur rolünü oynayarak illegal amaçlarına ulaşmak isteyen terör örgütlerinin tuzağına düşmemek için sosyal medyada paylaşım yapmadan, yaymadan düşünelim” ifadelerini kullandı.

Gündemi resmi hesaplardan takip edin
Sosyal medyadaki paylaşımlarla ilgili de önerilerde bulunan Orhan Atak, “Gündemi ve Barış Pınarı Harekatı’nı son dakika bilgilerini resmi ve güvenilir hesaplar üzerinden takip edelim. Müstear isimle açılan hesaplardan servis edilen bilgilerden uzak duralım. Kamuoyunda infial uyandırma ve toplumu tahrik edici paylaşımlar genellikle teyide muhtaç bilgilerdir. Bir bilgiyi teyit ettiremiyorsak paylaşmayalım. Ayrılıkçı, ırkçı ve bölücü zihniyete hizmet eden paylaşımlardan uzak duralım, kardeşliğimizi hedef alan manipülasyon tuzağına düşmeyelim. Barış Pınarı Harekatı’nın amaç ve hedeflerini çarpıtmaya yönelik paylaşımları ve bu paylaşımı servis eden hesapları şikayet ederek engelleyelim. Terör, anarşizm ve ayrılıkçı paylaşımlarda bulunarak nefret suçu işleyen; kaos meydana getirmek, etnik ve mezhepsel gerilimleri tırmandırmak, insanları bölmek, ekonomiyi sarsmak için algı operasyonu yapan bütün hesap ve paylaşımları https://onlineislemler.egm.gov.tr/Sayfalar/Ihbar.aspx adresine bildirelim” dedi.

"Sosyal medyada devriye geziyoruz"
Atak, “Sosyal Medya ve Strateji Derneği olarak; sosyal medya uzmanlarımız ve gönüllülerimizle birlikte Barış Pınarı Harekatı’nda devletimizin yanında yer almaya devam edeceğiz. Uzmanlarımız 7/24 sanal devriye gezerek gerekli tedbir ve önlemleri alarak ilgili kurum ve kuruluşlara bilgi aktarımında bulunmaya devam edecektir” diye konuştu.

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