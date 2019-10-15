SOMES Başkanı Atak’dan sosyal medya uyarısı

Sosyal Medya ve Strateji Derneği (SOMES) Başkanı Orhan Atak, sosyal medya platformlarında terör örgütü işbirlikçilerinin oluşturmak istediği algıya karşı halkın uyanık olması ve devletin resmi açıklamalarına itibar etmesi gerektiğini söyledi.

SOMES Başkanı Orhan Atak yaptığı açıklamada, Suriye’nin kuzeyinde icra edilen Barış Pınarı Harekatı’na karşı sosyal medyada PKK ve PYD terör örgütleriyle ilişkili bir çok hesabın dezenformasyon yürüttüğünü ifade etti.

Algı operasyonlarına karşı dikkatli olalım

Atak, “Terör örgütü PYD/YPG ve PKK’nın ve işbirlikçilerinin sosyal medya ağları üzerinden “dezenformasyon” ile gerçeği perdelemeye çalışmakta, “algı yönetimi” ile ülkemizi karalamaya çalışmaktadır. Dezenformasyon ile gerçeği perdelemeye çalışmak, algı yönetimi ile ülkemizi hedef almak; ifade özgürlüğü değil bizzat ifade özgürlüğü maskesi altında ihanettir. Bu ihanete ortak olmamak için değersizliği ilke edinen terör örgütlerinin algı operasyonlarına karşı dikkatli olmamız gerekmektedir” dedi.