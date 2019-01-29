Sömestir başladı, uyku ve beslenme düzenine dikkat

Beslenme ve Diyet Uzmanı Nilşah Karakurt, sömestirde veli ve öğrencilerin verimli bir tatil dönemi için önerilerde bulundu.

Medicana Çamlıca Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Nilşah Karakurt, sömestirde veli ve öğrencilerin verimli bir tatil dönemi için önerilerde bulundu. Bu dönemde çocuklar okulda oldukları kadar hareketli olamayıp zamanlarının tümünü evde geçirebildiklerini söyleyen Karakurt, "Tatilde hareketi arttırmak için çocukları bazı etkinliklere yönlendirmemiz gerekiyor. Örneğin arkadaşlarıyla bir araya gelmesi, bisiklete binmesi, karate, voleybol veya yüzme gibi su sporlarına yönlendirilmesi bu hareketlenmeyi sağlayacaktır. Bunun yanı sıra resim, seramik gibi çocuğun ilgisi çekebilecek sosyal etkinlikler yemeğe olan ilgisini dağıtacaktır" dedi.

"Geç saatte uyanmaya bağlı geç kahvaltı yeme düzenini bozar"

"Sabah erkenden kalkmaya alışkın olan ve erken saatte kahvaltı yapan çocuklar daha uzun sabah uykusundan dolayı kahvaltılarını geç saate bırakabilir" uyarısında bulunan Beslenme ve Diyet Uzmanı Nilşah Karakurt, bu gün içinde yeme düzenini bozarak daha fazla atıştırmalık tüketmelerine neden olduğunu ifade etti.