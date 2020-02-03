HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. 'Sömestir boyunca Erciyes'e gelen misafir sayısı 500 bini geçti'

'Sömestir boyunca Erciyes'e gelen misafir sayısı 500 bini geçti'

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.02.2020 09:19 | Son Güncelleme

TÜRKİYE'nin önemli kış turizm merkezlerinden Erciyes Kayak Merkezi, sömestir tatilinde binlerce kişiyi ağırladı.

Olcay DÜZGÜN- Muhammed KISIR/KAYSERİ, (DHA)- TÜRKİYE'nin önemli kış turizm merkezlerinden Erciyes Kayak Merkezi, sömestir tatilinde binlerce kişiyi ağırladı. Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahid Cıngı, yoğunluk nedeniyle memnun olduklarını belirterek, "Sömestir boyunca Erciyes'e gelen misafir sayısı 500 bini geçti" dedi.
Türkiye'nin dört bir yanında yaşayan vatandaşlar, sömestir tatilinde Erciyes Kayak Merkezi'ne akın etti. Yarıyıl tatilinde, 2 bin 200 rakımlı kayak merkezinde, 1200 yatak kapasiteli otellerin tamamı doldu. Adım atmakta zorluk yaşanan kayak merkezinde vatandaşlar, kayak yaparak eğlendi. Teleferiklerde de tatil dönemi boyunca uzun kuyruklar oluştu. Kayak merkezinde keyifli anlar yaşayan binlerce vatandaş, sömestir tatilinin ardından Erciyes'ten ayrıldı.
‘OTELLERİMİZ YÜZDE YÜZ DOLDU'
Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahid Cıngı, Erciyes Kayak Merkezi'ni ziyaret edenlerin her geçen yıl artış gösterdiğini söyleyerek, "Geçen seneki sömestirdan daha yoğunduk. Özellikle hafta sonları Kayseri merkezden hem de civarımızdaki illerden çok yoğun bir ziyaretçi akımı oldu. Zaman zaman trafiğin durma noktasına geldiği anlar yaşadık. Bunun yanında yurtdışından gelen misafirlerimiz Erciyes’te kayak yapmaya devam ediyorlar. Otellerimiz sömestir tatili boyunca yüzde yüz dolu geçti. Şehir ve dağ otellerimiz yoğun olarak misafirlerimizi ağırladı. Erciyes her geçen yıl rekorlarının üstüne koymaya devam ediyor. Bu senede ziyaretçi sayılarımızda artışlar yaşadık. Kayakçı ve günü birlik ziyaretçi sayımızda artış yaşıyoruz. Dünya ve ülkemiz genelinde, 'kayak yapılırsa Erciyes’te yapılır' diye bir şuur oturdu. Uzun pistler ve birbirleriyle bağlantılı teleferikler, buradaki hem fiyat politikasının insanlara cazip gelmesi hem de şehirden toplu taşımayla ve kendi özel araçlarıyla buralara ulaşabilmesi buranın bir tatil mekanı olduğunu gösteriyor." dedi.
'500 BİN KİŞİ ERCİYES’İ ZİYARET ETTİ'
Başkan Cıngı, Erciyes'in uluslararası bir standart yakaladığına değinerek, "Bizde bundan dolayı mutluyuz. Sömestir tatilinin son gününde de gayet yoğun bir gün yaşıyoruz. Pistlerimiz yoğun durumdadır. Misafirlerimiz burada sucuk ekmek yiyerek mangal yapıyorlar. Sömestir tatilinde Erciyes'in iyi olduğunu söyleyebiliriz. İki hafta sonu 250 bin civarında bir misafir yoğunluğu gözledik. Sömestir boyunca da Erciyes’e gelen misafir sayısı 500 bini geçti. Geçtiğimiz sezon 2 milyonun üzerinde bir ziyaretçi sayısına ulaşmıştık. Bu yıl onu 2,5 milyona çekmeye gayret gösteriyoruz. Göstergelerimizde bu rakamı yakalayacağımızı ifade ediyor" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Limonun faydaları ve zararları nelerdir?Limonun faydaları ve zararları nelerdir?
PARTNERBirkan Sokullu: Güzel bir ilişkimiz varBirkan Sokullu: Güzel bir ilişkimiz var
Kız arkadaşlarını görme bahanesiyle evden kaça 3 kafadar yakalandıKız arkadaşlarını görme bahanesiyle evden kaça 3 kafadar yakalandı
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Koronavirüs tedavisinde önemli gelişme

Koronavirüs tedavisinde önemli gelişme

Koronavirüs salgınında ölü sayısı yükseldi

Koronavirüs salgınında ölü sayısı yükseldi

Seks bağımlısı eski kocasından hamile kalmak istiyordu! İyice dağıtınca...

Seks bağımlısı eski kocasından hamile kalmak istiyordu! İyice dağıtınca...

Evinin terasında fena yakalandı

Evinin terasında fena yakalandı

İdlib'de 4 asker şehit oldu, 9 asker yaralandı

İdlib'de 4 asker şehit oldu, 9 asker yaralandı

Meteoroloji tarih verdi! İstanbul'a kar geliyor

Meteoroloji tarih verdi! İstanbul'a kar geliyor

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Komşusu eşinin öldüğü haberini verdi, yanıtı şoke etti

Komşusu eşinin öldüğü haberini verdi, yanıtı şoke etti

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Elazığ'da bir deprem daha!

Elazığ'da bir deprem daha!

Korkutan açıklama: Türkiye'deki fay hatlarının tamamı harekete geçti!

Korkutan açıklama: Türkiye'deki fay hatlarının tamamı harekete geçti!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Prof. Naci Görür Marmara depreminin yerini ve büyüklüğünü açıkladı

Naci Görür Marmara depreminin yerini ve büyüklüğünü açıkladı

Antalya'da kapısız evde yaşayan ailenin akrep kabusu

Antalya'da kapısız evde yaşayan ailenin akrep kabusu

İstanbul'daki 'Robin Hood' bu kez Trabzon’da ortaya çıktı

'Robin Hood' bu kez Trabzon’da ortaya çıktı

Kız arkadaşlarını görme bahanesiyle evden kaça 3 kafadar yakalandı

Kız arkadaşlarını görme bahanesiyle evden kaça 3 kafadar yakalandı

Fiziksel engelli adamın 36 yıllık askerlik hayali gerçek oldu

36 yıllık hayali gerçek oldu

İstanbul'da okul servisi denetimi

İstanbul'da okul servisi denetimi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.