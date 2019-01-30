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Sömestir tatilinde izcilik ve kayak eğitimi

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.01.2019 09:56 | Son Güncelleme

ERZURUM'da okulların tatile girmesinin ardından Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Erzurum Ortaokul Koordinatörlüğü'nün belirlediği 200 öğrenci, izcilik, kızak ve kayak eğitimine alındı.

Sömestir tatilinde izcilik ve kayak eğitimi

Salih TEKİN/ERZURUM, (DHA)- ERZURUM'da okulların tatile girmesinin ardından Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Erzurum Ortaokul Koordinatörlüğü'nün belirlediği 200 öğrenci, izcilik, kızak ve kayak eğitimine alındı. İzcilik İl Temsilciliği'nde güne izci marşını söyleyerek başlayan öğrenciler, kızaklarla ya da kayak takımlarıyla kayarak tatillerini geçiriyor.
TÜGVA Ortaokul Koordinatörlüğü, kent merkezindeki okullarda eğitim gören çocukları kayakla tanıştırmak için proje hazırladı. Erzurum İzci Temsilciliği'nin de destek verdiği projede TÜGVA, ortaokullarda çoğu daha önce kayak yapmamış ve Palandöken Kayak Merkezi'ni görmemiş 200 öğrenciyi belirledi. Her sabah evlerinden otobüslerle alınan öğrenciler, güne İzci Temsilciliği'nin Palandöken ilçesindeki kamp merkezindeki eğitimle başlıyor. İzci Lideri Özcan Işık ve genç izciler tarafından misafir edilen öğrencilere önce izci marşı öğretiliyor. Öğrenciler daha sonra izci kampındaki kızak ve kayak takımlarıyla kayak yapmanın keyfini çıkarıyor. Gönüllerinde bir tatil geçiren öğrencilere izci kampından ayrılırken çeşitli hediyeler veren İzci Lideri Özcan Işık, 200 öğrenciyi üç gruba ayırarak eğitim verdiklerini söyledi. Çadır başta olmak üzere izcilikle ilgili bilgilerin verildiği çocuklara 'Rapçi Dadaş' marşını da öğrettiklerini ifade eden Işık, öğrencilerin çok mutlu olduğunu anlattı.
TÜGVA olarak velilerden aldıkları izin sonrası belirledikleri 200 çocuğu kampa aldıklarını belirten Ortaokul Koordinatörü Abdulbasit Kaçuş ise amaçlarının öğrencileri kötü alışkanlıklardan korumak olduğunu bildirdi. Bir hafta sürecek kampta öğrencilere zeka oyunları, kayak gibi sportif faaliyetler yaptıracaklarını ifade ederek, sosyal faaliyet açısından da zenginleştirmek istediklerini kaydetti. Kaçuş, hiç kayak yapmayan ya da Palandöken'e hiç çıkmayan öğrencileri tespit ettiklerini de vurguladı.

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Sömestir tatilinde izcilik ve kayak eğitimiSömestir tatilinde izcilik ve kayak eğitimiSömestir tatilinde izcilik ve kayak eğitimiSömestir tatilinde izcilik ve kayak eğitimi

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