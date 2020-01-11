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  4. Sömestir tatilinin gözdesi 'Yıldız Dağı'

Sömestir tatilinin gözdesi 'Yıldız Dağı'

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.01.2020 15:47 | Son Güncelleme

SİVAS'ta, yaklaşık 5 yıl önce hizmete giren Yıldız Dağı Kış Sporları ve Turizm Merkezi yaklaşan yarıyıl tatili öncesi, tatilcilerin gözdesi oldu. Sivas Valisi Salih Ayhan, Orta Anadolu'nun en genç kayak merkezindeki rezarvasyonların yüzde 100 doluluk oranına ulaştığını söyledi.

Eraydın AYTEKİN-Hüsnü Ümit AVCI-Rahmi MEYVECİ/SİVAS, (DHA) - SİVAS'ta, yaklaşık 5 yıl önce hizmete giren Yıldız Dağı Kış Sporları ve Turizm Merkezi yaklaşan yarıyıl tatili öncesi, tatilcilerin gözdesi oldu. Sivas Valisi Salih Ayhan, Orta Anadolu'nun en genç kayak merkezindeki rezarvasyonların yüzde 100 doluluk oranına ulaştığını söyledi.
Kültür ve Turizm Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile İl Özel İdaresi'nin desteğiyle 2014-2015 kış sezonundan itibaren hizmet vermeye başlanan kayak merkezinde, 2 bin 226 ve bin 636 metre uzunluğunda 2 telesiyej, 804 metre uzunluğunda teleski, değişik uzunluklarda çok sayıda kayak pisti, acemi pisti, kızak pisti, yürüyen bant ve t-bar gibi mekanik tesisler yer alıyor. Sivas'ın kuzeyinde yer alan, 2 bin 552 metre yüksekliğindeki Yıldız Dağı eteklerinde kurulu olan merkez, Sivas'a 58, Tokat'a 78, Amasya'ya 192 kilometre uzaklıkta bulunuyor. Hafta sonunu eğlenceli ve kayak yaparak geçirmek isteyen Sivaslılar ile çevre illerden gelenler, Yıldız Dağı'nda doyasıya eğleniyor. Merkezde, yaklaşan yarıyıl tatili için rezervasyonlar doldu.
'KONAKLAMA TESİSLERİMİZ TAMAMEN DOLDU'
Merkezde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Sivas Valisi Salih Ayhan, Yıldız Dağı Kış Sporları ve Turizm Merkezi'nin en genç ve en ekonomik kayak merkezi olduğunu belirterek, "Kısa zamanda çok büyük mesafeler katettik. Yıldız Dağı, Sivas'ın parlayan bir yıldızı, ülkenin büyük bir değeridir. Burası ile ilgili çok yoğun çalışmalar yapmaktayız. Çocuklarımız ve gençlerimize yönelik kayak kültürü oluşturmak adına yoğun eğitim programları gerçekleştirmekteyiz. Kayak akademisi ve spor kulübü kurduk. Bunun üzerinden de ulusal, uluslar arası ve bölgesel yarışmalara katılıp bizleri gururlandıracak çocuklar yetiştiriyoruz. 2018-2019 sezonunda 193 bin kişi tesisi ziyaret etti. Bu seneki hedefimiz ise yaklaşık 300 bin kişinin ziyaret etmesi. Gün geçtikçe hem hizmet kalitesi hem de buraya gelen kayakçı kalitesi artmaktadır. Bir çok yerde kar sorunu varken, sorun yaşamayan bir yer Yıldız Dağı. Pistlerin kalitesi ve alanın güzelliği ile örnek bir tesis. Bir hafta sonra sömestr tatili geliyor. Herkesi buraya davet ediyoruz. Şu an itibariyle konaklama tesislerimiz tamamen doldu. Günübirlik herkesi bekliyoruz. Temel gayemiz, bölgeye hizmet etmek, bölgenin muhabbetini kazanmak. Ardından ulusal ve uluslar arası bir pozisyon kazanmak. Şu an misafirlerimizin yaklaşık yüzde 35'i Tokat'tan gelmektedir. Tokat ile yaptığımız bağlantı yolu bizim için çok büyük bir kazanım oldu. Sivas bu bölgenin gözdesi oldu" dedi.
Tesisin hem en modern hem de Türkiye'nin en ucuz kayak merkezi olduğuna dikkat çeken Ayhan, ''Biz istiyoruz ki her kesimden tüm halkımız bu imkanlardan yararlansın. Bu yüzden Türkiye'nin en ucuz kayak merkezi Sivas'ta diyebiliriz'' diye konuştu.
Yıldız Dağı Kış Sporları ve Turizm Merkezi'ne gelen vatandaşlar ise kayak yapmanın keyfini yaşadıklarını belirterek, tesisi çok beğendiklerini dile getirdi.

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