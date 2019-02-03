Sömestir tatilinin son gününde kayak merkezine akın ettiler

Bozan, "Burası bugün oldukça kalabalık. Özellikle aileler gelmiş. Bence bugün çocukların günü. Biz de ailece bugünün tadını çıkarmak için kayak yaptık. Çok keyfili bir gün yaşadık." dedi.

Vatandaşlardan Cumali Bozan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hem güzel havayı hem de yarıyıl tatilinin son gününü en güzel şekilde değerlendirmek amacıyla ailesiyle Abalı Kayak Merkezi'ne geldiğini söyledi.

Mehmet Zeki Siyahtaş ise uzun süredir yeterli kar olmadığı için kayak yapamadıklarını belirterek, kar seviyesinin istenilen seviyeye ulaştığı kayak merkezinde güzel bir gün geçirdiklerini ifade etti.

Telesiyejde kuyruk olduğu için sıra beklediğini anlatan Siyahtaş, "İnşallah ikinci etap da açılırsa yoğunluk azalır. Tesis çok rağbet görüyor. Herkes ailesiyle gelmiş ve keyifli zaman geçiriyor. Kayamayanlar da diğerlerini izliyor." diye konuştu.

Babasıyla kayak yapmaya gelen Aybike Ceylin Yaşar da sömestir tatilinin son gününde ailesiyle kayak yapmaya geldiğini belirterek, "Hem gönlümce eğlendiğim için hem de yarın okullar açılacağı için çok mutluyum." ifadesini kullandı.

- Muş

Muş'ta hafta sonu tatilini fırsat bilen vatandaşlar, Güzeltepe Kayak Merkezi'nde, lastik bot ve kızaklarla kaymanın keyfini yaşadı.

Kayakseverlerden Bünyamin Söylemez de hafta sonu tatili dolayısıyla çocuklarıyla kayak merkezine geldiklerini kaydederek, "Yarıyıl tatilinin son günü olduğu için çocuklara bir ödül olsun diye kayağa getirdim. Bugün eğlenen çocuklar, yarın da sakin kafayla okula başlayacak." dedi.