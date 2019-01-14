Sömestr tatilinde kuralları esnetin

Altınbaş Üniversitesi Çocuk Gelişimi Programı Başkanı Uzman Klinik Psikolog Dila Özçelik, sömestr tatiliyle birlikte uyku saatleri değişimi, oyun saatlerinin uzaması gibi birçok düzende belirli düzeyde esnemelerin çocukların gelişimi açısından olumlu etkilerinin olabileceğini vurguladı. Özçelik, "Oyun saatlerinde çocuklara sunulabilecek yeni hobiler, spor ve sanat etkinlikleri çocuğun farklı alanları tanımasına ve kendi yeteneklerini geliştirmesine yardımcı olacaktır. Bununla birlikte, çocuklara onların ilgi alanlarına uygun ev dışı etkinlikler sunulabilir. Böylece ev dışında da aileyle birlikte kaliteli vakit geçirebilen çocuk, paylaşım ve iletişim açısından daha tatmin olabileceği bir noktaya gelecektir” ifadelerini kullandı.

"ÖĞRETMENLERLE PLANLAMA YAPABİLİRSİNİZ"

Çocukların akademik açıdan daha başarılı bir hale gelebilmesi için, çocuğun öğretmenleriyle birlikte planlama yapılabileceğini söyleyen Özçelik, “Öğretmenlerin gerekli ve uygun gördüğü alanlarda bireysel çalışmalar ve ev alıştırmaları çocuğun bir sonraki dönem için bilgisine daha çok güvenmesine destek olabilir. Aşırıya kaçmadan yapılacak bu planlama çocuk için benimsenen ve ulaşılan hedefler açısından da doyurucu olacaktır. Böylece çocuğun özgüveni de gelişecektir” diye konuştu.

TABLET-BİLGİSAYAR KULLANIMI NASIL SINIRLANMALI?

Tatilin problemlerinden biri olan aşırı tablet ve bilgisayar kullanımı konusunda ebeveynlere önerilerde bulunan Uzman Klinik Psikolog Dila Özçelik, bu konuda da birtakım esnemeler görülebileceğini ifade etti.

“Daha çok boş zamanı olan çocuk, bilgisayar ve tablet kullanımını artırmaya çalışabilir" diyen Özçelik,"Burada ailelerin dikkat etmesi gereken en önemli nokta, çocukların bilgisayar ve tabletle geçirdiği zamanı kısıtlamaları gerektiğidir. Her boş zamanını dijital gereçlerle geçirmesine müsaade etmektense, çocuğa kendi üretebileceği materyalleri vermek çocuk için çok daha olumlu olacaktır. Çocuğun genel farkındalığını yükseltebilmek ve genel becerilerini geliştirebilmek adına ona hazır kurulumlu cihazlar vermek yerine ilgi alanına yönelik hem bireysel hem de aile içinde yapılabilecek aktiviteler planlamak çocuğun genel yeteneği için çok daha faydalıdır” açıklamalarında bulundu.