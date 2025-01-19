Sömestr tatilinde nereye gidilir? 15 tatilde gidebileceğiniz 10 harika rota

Çocukların heyecanla beklediği sömestr tatili kapıda! Uzun bir dönemin yorgunluğunu atmak, ailece yepyeni anılar biriktirmek ve çocuklarınızın yüzünde kocaman bir gülümseme görmek için bu tatili en iyi şekilde değerlendirmeye ne dersiniz? Nasıl bir tatil yapmak istiyorsunuz? Karla kaplı dağlarda kızak kaymak, sıcak bir termal otelde dinlenmek, belki tarihi bir şehir turu sizi çağırıyordur. Bu dönem çocuklar için biraz eğlenmek, biraz dinlenmek ve bolca keşfetmek anlamına geliyor. Sömestr tatilini çocuklarınız için unutamayacakları, maceralarla dolu bir hikayeye dönüştürmek sizin elinizde! Tatilinizi planlarken Skyscanner’ın sunduğu uygun uçak biletleri, araç kiralama ve otel rezervasyonu hizmetleriyle her şeyi kolayca organize edebilirsiniz. "Sömestr tatilinde nereye gidilir?" sorunuza yanıt olacak en keyifli rotaları sizin için seçtik.

Kars

Sömestr tatilinde çocuklarınızla maceraya atılmaya ne dersiniz? Doğu Ekspresi’nin masalsı yolculuğuyla Kars’a ulaşarak tatile harika bir başlangıç yapabilirsiniz. Çıldır Gölü’nde donmuş suyun üzerinde yürümek, balık tutanları izlemek ya da atlı kızaklarla gölde keyifli bir tur atmak, çocuklarınız için unutulmaz bir deneyim olacak!

Kars’ın sunduğu güzellikler bunlarla da sınırlı değil. Ani Harabeleri’nde tarih içinde kısa bir yolculuk yapabilir, Kars Kalesi’nde şehri kuş bakışı izleyebilirsiniz. Eğer kayak tatili planlıyorsanız, Sarıkamış’ın kristal karıyla kaplı pistleri çocuklar için de uygun. İlk kez kayak yapacak minikler için eğitmenlerden destek alabilir, tüm aile birlikte karın tadını çıkarabilirsiniz. Günün sonunda sıcak bir çorba, göl çevresindeki restoranlarda taptaze bir balık veya Kars’ın meşhur kaz eti ve gravyer peyniriyle keyifli bir kapanış yapabilirsiniz. Hem eğlenceli hem de dolu dolu bir sömestr tatili planlıyorsanız, Kars çocuklarınızla birlikte keşfetmek için sizi bekliyor!

Kaş / Antalya

Eğitim-öğretim yılının ortasında böyle bir kaçamak yapmak, enerji depolamak için harika bir fırsat. Yoğun geçen bir dönemin ardından Kaş, adeta bir terapi gibi gelecek. Burada, gün boyu acele etmeden dinlenebilir, sevdiklerinizle kaliteli zaman geçirebilirsiniz. Kaş’ta kiralanabilen çok sayıda şık ve konforlu villa seçeneği var. Isıtmalı havuzlu veya kapalı havuzlu villalarda, dışarıdaki serin havayı unutup sıcak bir tatilin keyfini çıkarabilir, çocuklarınızın havuzda eğlenmesine şahit olabilirsiniz.

Sabahları manzaraya karşı kahvenizi yudumlamak, akşamları havuz başında sevdiklerinizle sohbet etmek... Daha ne olsun! Ayrıca Kaş’ın çevresindeki doğal güzellikler de çocukların ilgisini çekecek türden. Kekova Tekne Turu’na katılarak batık şehri görebilir ya da Kaputaş Plajı’nın harika manzarasında fotoğraflar çekebilirsiniz.

Erciyes / Kayseri

Sömestr tatilinin en keyifli yanı karlar içinde kaybolmak ve temiz dağ havasıyla yenilenmek değil mi? Sömestr tatilinde bu yıl rotanızı Erciyes Dağı’na çevirerek eğlenceli bir tatil yapabilirsiniz. Erciyes Kayak Merkezi, her seviyeye uygun pistleri ve modern tesisleriyle kayak tutkunlarının gözdesi haline gelmiş durumda. Kayak bilmiyorsanız endişelenmeyin; burada profesyonel eğitmenlerden ders alabilir veya kızak kiralayarak eğlencenin tadını çıkarabilirsiniz. Yorulduğunuzda, sıcacık bir sucuk ekmekle enerji toplayarak tekrar pistlere dönmek ise tatilin en keyifli anlarından biri olacak!

Erciyes tatilinizi daha da zenginleştirmek için sadece 15 kilometre uzaklıktaki Kayseri şehir merkezine mutlaka uğrayın. Kayseri’nin meşhur mutfağında mantı, su böreği, keteler ve pastırma gibi lezzetlerin tadına bakarken adeta bir gurme turunda gibi hissedeceksiniz. Ailecek bu lezzetleri denerken biraz fazla kaçırma ihtimaline karşı dikkatli olmayı unutmayın!

Yalova

Sömestr tatilinde çocuklarınızla birlikte dinlenmek ve keyifli vakit geçirmek istiyorsanız, Yalova’nın termal otellerini tercih edebilirsiniz. Çocuklar için bu sıcak havuzlar adeta bir oyun parkı gibi olurken, siz de termal suların rahatlatıcı etkisiyle kendinizi şımartabilirsiniz. Günlük hayatın temposundan biraz olsun uzaklaşmak ve tüm ailenin enerji depolayacağı bir mola vermek için Yalova’nın termal kaplıcaları tam da aradığınız tatili sunuyor.

Yalova'yı keşfetmeyi de unutmayın elbette. Sudüşen Şelalesi’nde yürüyüş yaparak çocuklarınıza doğanın güzelliklerini gösterebilir, Atatürk Köşkü’nde tarihi bir yolculuğa çıkabilirsiniz. Hem sizin hem de çocuklarınızın mutlulukla hatırlayacağı bir tatil için Yalova’yı listenize eklemeyi unutmayın!

Kapadokya / Nevşehir

Sömestr tatilinde çocuklarınızla birlikte bir masal dünyasına adım atmaya ne dersiniz? Kapadokya, eşsiz doğal oluşumları ve büyüleyici atmosferiyle hem sizin hem de çocuklarınızın hayranlıkla keşfedeceği bir yer. Gün doğumunda sıcak hava balonuna binerek gökyüzünden Kapadokya’nın büyüleyici manzarasını izlemek ise ailenizle paylaşabileceğiniz en özel deneyimlerden biri olacak ve eminiz çocuklarınız için bu anılar, heyecanla anlatacakları hikayelere dönüşecek.

Kapadokya, çocukların dünyasını zenginleştirecek aktiviteler ile de dolu. Yer altı şehirlerini keşfederek çocuklarınızla birlikte bu gizemli tünellerde heyecan dolu bir keşfe çıkabilirsiniz. Kapadokya, çocuklarla tatil yaparken hem doğanın hem de tarihin büyüleyici yönlerini keşfedebileceğiniz, ailecek dolu dolu vakit geçirebileceğiniz bir rota. Kapadokya’yı mutlaka planlarınıza ekleyin!

Sapanca

Sapanca, İstanbul'a yakınlığı sayesinde ulaşımı kolay olan bu huzur dolu ilçe. Sapanca Gölü’nün kıyısında çocuklarınızla yürüyüş yapabilir, ailece piknik keyfi yaşayabilir ya da kamp alanlarında doğayla iç içe vakit geçirebilirsiniz. Çocuklar, gölün çevresindeki yeşil alanlarda oyun oynayıp enerjilerini atarken siz de bu sakin atmosferde dinlenmenin tadını çıkarabilirsiniz.

Sapanca, çocukların eğlenirken doğayı keşfetmesini sağlayacak aktivitelerle dolu bir yer. ATV turu yaparak onların macera dolu bir gün geçirmesine olanak tanıyabilir ya da Kırkpınar’da birlikte bir yürüyüşe çıkabilirsiniz. Spa ve masaj hizmetleri sunan otellerde konaklayarak dinlenmiş bir şekilde evinize dönebilirsiniz.

Kartalkaya / Bolu

Mesela o çocukların heyecanla gözlerini açıp, karla kaplı bir manzarayı görünce hemen dışarı fırlamak istediği sabahlardan biri... Kartalkaya’da böyle bir sabah yaşayacağınızı şimdiden hayal edebilirsiniz. Sabah kayak pistlerine çıktığınızda, çocuklarınızın ilk kez kayak yapmaya çalışırken attığı kahkahalar ya da kar topu oynarken yaşadığı o saf mutluluk, tatilin en değerli anlarına dönüşecek. Sucuk ekmekle ısınan eller, sıcak çikolata eşliğinde yapılan keyifli sohbetler... İşte tam da bu yüzden, Kartalkaya sömestr tatili için mükemmel bir adres.

Ve tabii ki tatil sadece karla sınırlı değil! Akşamları şömine başında dinlenirken, çocuklarınızın gün boyu yaşadığı maceraları birbirine anlatışını dinleyeceksiniz. Etrafta bolca enerji harcayabilecekleri pistler, kızak alanları ve güvenli oyun alanları bulunuyor. Bu sırada siz de Bolu’nun nefis yöresel yemekleriyle kendinizi şımartabilirsiniz tadına bakabilirsiniz.

İğneada / Kırklareli

İğneada, çocukların hayal gücünü harekete geçiren Longoz Ormanları’yla, ailece tatil yapabileceğiniz bir yer. Burada sabah uyandığınızda kuş sesleri eşliğinde yürüyüşe çıkabilir, yemyeşil ormanların içinde çocuklarınızla doğanın sırlarını keşfedebilir, göl kenarında ailece küçük bir piknik yapabilirsiniz.

Uludağ / Bursa

Sabah perdeleri araladığınızda karla kaplanmış bembeyaz bir manzarayla karşılaşıyorsunuz; çocuklarınız çoktan ayağa kalkmış, kar topu oynamak ya da kızakla kaymak için heyecanla sizi bekliyor. Uludağ'da eğlenip yeni maceralara atılabilir, akşamları ise sıcak bir çikolata eşliğinde şömine başında günü değerlendirmenin keyfini çıkarabilirsiniz.

Pamukkale / Denizli

Sabah uyandığınızda çocuklarınızın sabırsızlıkla pencereden Pamukkale’nin bembeyaz travertenlerine bakıp, “Haydi gidelim!” diyor. Travertenlerin üzerindeki sıcak termal sulara ayaklarını sokarken yüzlerinde beliren o şaşkın ve mutlu ifadeyi görmek, Pamukkale’de karla kaplı travertenler arasında yürümek... Gelecekte büyüleyici birer hatıra olacak.

Pamukkale, çevresindeki Antik Hierapolis kenti ve antik tiyatro gibi tarihi ve kültürel zenginlikleriyle de çocuklara keşif yapabileceğiniz yerlerle dolu. Ayrıca, oteldeki kapalı termal havuzlar onların enerjilerini atmasını sağlarken, siz de kahvenizi yudumlayarak bu huzurlu atmosferi doyasıya yaşayabilir, Pamukkale’nin yerel restoranlarında lezzetli yemeklerin tadına bakabilirsiniz.

Skyscanner ile Sömestr Tatilinizi Planlayın

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