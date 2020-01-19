Sömestr tatilinde öğrenciler Buzfest’e akın etti

Sömestr tatilinin girmesiyle birlikte Kadıköy’de gerçekleşen ’Buzfest’e öğrenciler yoğun ilgi gösterdi. Kalamış Parkı’nda kurulan buz pistinde konser eşliğinde buz pateni gösterisi düzenlendi.

Kadıköy Belediyesi, çocukları kış sporlarına teşvik etmek amacıyla Kalamış Parkı’na buz pisti kurmuştu. Buzfest kapsamında ise etkinliklere devam eden Kadıköy Belediyesi bu kez ise konser eşliğinde Olimpik 2023 Spor Kulübü sporcuları figür paten gösterisi düzenledi. Yoğun ilginin olduğu konser ve patent gösterisinde en çok sömestr tatiline giren öğrenciler yer aldı. Ara tatilin tadını kayarak geçirmek isteyen öğrenciler buz pistine yoğun ilgi gösterdi. Sadece öğrencilerle de kalmayıp yetişkinler de öğrencilerle doyasıya kaydı.

Olimpik Spor Kulübü sporcularından olan Ceren Karaş, “Çok güzel bir organizasyondu müzik eşliğinde yaptık o yüzden daha da bir zevkli olduğunu düşünüyorum” diye konuştu.

Konser ve patent gösterisini izlemek için gelen vatandaşlardan birisi ise, “Çok güzel bir etkinlikti çok teşekkür ediyoruz. Sömestr tatili, çocuklar da çok eğleniyor. Hem konser hem müzik spor ve müziği birleştirmişler harika bir organizasyon olmuş” diye konuştu.

Konser ve buz pateni gösterisine yoğun ilgi gösteren vatandaşlar unutulmaz bir akşam yaşadılar.

