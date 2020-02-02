Sömestr tatilinin son günü Palandöken doldu taştı

Yerli ve yabancı tatilcilerin yanı sıra sömestr tatilinin son gününü Palandöken’de geçirmek isteyen öğrenciler zirveye akın etti. Tatilciler pistlerde kayak ve snowboard yaparak karın tadını çıkartırken, öğrenciler ise kızakla kayarak doyasıya eğlendi.

Palandöken’i çok sevdiklerini ifade eden öğrenciler, “Sömestr tatilimizin son günü olması nedeniyle Palandöken’e kaymaya geldik. Çok kalabalık. Çok eğlendik, herkesi Palandöken’e bekliyoruz” dediler.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 12. Bölge Müdürlüğü’nden alınan bilgiye göre Palandöken Kayak Merkezi’nde kar kalınlığı 78 santimetre olarak ölçülürken, hava sıcaklığı ise en düşük sıfırın altında 19, en yüksek sıfırın altında 3 derece oldu.

Kaynak: İHA

