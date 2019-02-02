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Sömestr Tatilinin Son Haftasında Sarıkamış Cıbıltepe Kayak Merkezine Yabancı İlgisi

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.02.2019 10:39 | Son Güncelleme

Sarıkamış Cıbıltepe Kayak Merkezi, sömestr tatilinin son günlerini geçirmek isteyen İranlılar başta olmak üzere birçok yabancı turistin ilgi odağı oldu.Sarıçam ormanları, kristal karı ve uzun kayak pistleriyle öne çıkan 2 bin 634 rakımlı Türkiye’nin gözde kayak merkezlerinden Cıbıltepe, sömestr tatilinde İstanbul, İzmir, Ankara ve çevre iller başta olmak üzere birçok ilden gelen yerli turistlerin yanı sıra Fransa, Çin, Rusya, Azerbaycan ve İran’dan gelen turistlerin de gözde mekanı haline geldi.Birçok turist kafilesinin sömestr dolayısıyla rezervasyon yaptırdığı Cıbıltepe, şu sıralar Fransa’dan gelen misafirlerini ağırlıyor.

Sarıkamış Cıbıltepe Kayak Merkezi, sömestr tatilinin son günlerini geçirmek isteyen İranlılar başta olmak üzere birçok yabancı turistin ilgi odağı oldu.
Sarıçam ormanları, kristal karı ve uzun kayak pistleriyle öne çıkan 2 bin 634 rakımlı Türkiye’nin gözde kayak merkezlerinden Cıbıltepe, sömestr tatilinde İstanbul, İzmir, Ankara ve çevre iller başta olmak üzere birçok ilden gelen yerli turistlerin yanı sıra Fransa, Çin, Rusya, Azerbaycan ve İran’dan gelen turistlerin de gözde mekanı haline geldi.
Birçok turist kafilesinin sömestr dolayısıyla rezervasyon yaptırdığı Cıbıltepe, şu sıralar Fransa’dan gelen misafirlerini ağırlıyor. Misafirler, güneşli havada sarıçam ormanları arasında kayak yapmanın keyfini yaşıyor.
Kayak merkezinde hizmet veren Habitat Otel işletmecisi Kürşat Gemalmaz yaptığı açıklamada, bu sezon kayak merkezine geçen yıllara göre daha çok ilgi olduğunu söyledi.
Gemalmaz, “Sarıkamış Kayak Merkezine büyük ilgi var, yabancı kayak severlerde geldi, onlara etrafı tanıtıp gezdiriyoruz. Yerli misafirlerimiz de var tesislerimiz ve pistlerimiz son derece güzel sömestr tatili boyunca yoğun mesaisi bizi bekliyor. Tüm yerli ve yabancı misafirlerimizi kristal kar üzerinde kayak yapmaya bekliyoruz” dedi.

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