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Şömine keyfi faciaya neden oluyordu

13.12.2020 00:57 | Son Güncelleme:
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Nevşehir’in merkez ilçeye bağlı Uçhisar beldesinde bir evde şömineden çıkan kıvılcım yangına neden oldu.Edinilen bilgilere göre, Nevşehir’in merkez ilçeye bağlı Uçhisar Beldesi Aşağı Mahalle Çubuk Sokak’ta bulunan bir evde Oğuz Kaya akşam saatlerinde evinin çatı katında bulunan şömineyi yaktı.

Nevşehir’in merkez ilçeye bağlı Uçhisar beldesinde bir evde şömineden çıkan kıvılcım yangına neden oldu.
Edinilen bilgilere göre, Nevşehir’in merkez ilçeye bağlı Uçhisar Beldesi Aşağı Mahalle Çubuk Sokak’ta bulunan bir evde Oğuz Kaya akşam saatlerinde evinin çatı katında bulunan şömineyi yaktı. Bir süre sonra ise şömineden çıkan kıvılcım çatı katında yangına neden oldu. Yangın sonrasında Uçhisar Belediyesi İtfaiye ekiplerinin yanı sıra Nevşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne bağlı ekipler kısa süre sonra yangına müdahale etti. Yaklaşık yarım saat süren müdahalenin ardından ise yangın söndürülerek soğutma işlemleri yapıldı.

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