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Somon balığı herkesin yüzünü güldürdü: Avrupa ülkelerinin önüne geçtik, rakibimiz Norveç

30.11.2021 10:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erzurum'un Oltu ilçesindeki Ayvalı Baraj Gölü’nde alabalık ve somon balığı üretiminde ikinci sezon üretimine başlandı. Kafes balıkçılığı üretimi yapan işletme, kafes sayısını arttırarak Norveç’e rakip, hedeflerinin ise yaklaşık 2 bin beş yüz ton olduğunu açıkladı.

Kafes balıkçığı yapan Ahmet Okuyan, “Alabalık üreticisi yapmış olduğumuz balıkçılık artık Avrupa ülkelerinin önüne geçmiş durumdayız. Şu an Norveç’in rakibiyiz. Üretiyoruz. Özellikle Karadeniz somonu üretiyoruz. Üretmiş olduğumuz bu balık doğu bölgesinin kalkınma açısından çok önemli oldu. Hem de buralar kırsal bölge soğuk bölge Erzurum’un ekonomik yüzü oldu. Şuan üretmiş olduğumuz balıkları Avrupa ve diğer dış ülkelere ihracatını yapıyoruz. Ayrıca yurt içinde balık veriyoruz. Değerli bir besin olduğu için satışımızda bir sorun yok üretim sürekli satışın gerisinde diyebiliriz. 2020 yılında Ayvalı Barajında balık üretmeye başlamıştık, Temmuz ayına hasat yapmıştık Ayvalı barajı yazın çok ısındığından dolayı yemlemeye ara verip soğuk barajlara balığımızı aktarmıştık Ayvalı barajı kışlık barajı olduğu için yazık gidip kışın buraya gelerek üretim yapıyoruz. Böyle meşakkati var ama sonunda güzel neticeler ve emeğimizin karşılığını aldığımız için meşakkatler hoş geliyor. İkinci sezonumuz bize ve meslektaşlarıma güzel ve bereketli olur diye düşünüyorum” dedi.

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VATANDAŞLARIN DA YÜZÜNÜ GÜLDÜRÜYOR

Ayvalı Barajı Olta Balıkçılığı yapan vatandaşların da yüzünü güldürüyor. Kafeslerden kaçan somonları yöre halkı olta ile tutuyorlar.

Oltulu Evren Atuğ, “Hafta sonu tatilimi ayvalı barajında kafeslerden kaçan somonları yakalayarak değerlendiriyorum. Çok eğlenceli çok güzel herkese tavsiye ederim. Buyurun gelin” dedi.

Oltulu İbrahim Polat ise “Bugün çok şanslıyım Ayvalı barajında çok güzel bir somon yakaladım gün boyu yakalamaya da devam edeceğim” dedi.

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(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Erzurum
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