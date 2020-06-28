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Somon balığında koronavirüs iddiası! Prof. Dr. Tevfik Tansel Tanrıkul'dan açıklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.06.2020 17:00 | Son Güncelleme

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) Su Ürünleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tevfik Tansel Tanrıkul, kamuoyu ve sosyal medyada somon balığının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) bulaştırdığına ilişkin yer alan bilgilerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Somon balığında koronavirüs iddiası! Prof. Dr. Tevfik Tansel Tanrıkul'dan açıklama

Prof. Dr. Tanrıkul, geçen hafta Çin'in başkenti Pekin'de yükselişe geçen Kovid-19 vakalarının çıkış noktası olarak Xinfadi gıda pazarının açıklandığını, somon kesme tahtasında virüse rastlanmasının ardından bazı kaynakların hastalığın yayılma alanı olarak somon balığıyla ilişkilendirmeler yaptığını ifade etti.

Kamuoyunda ve sosyal medyada yapılan bu açıklamaların insanlarda paniğe yol açtığını belirten Tanrıkul, "Bölgede gerçekleştirilen çalışmalarda gıda pazarının birçok noktasında Kovid-19 virüsü tespit edilmiş. İthal somon balığı pazara giriş yapmadan çok önce virüsün ortamda yayılmış olduğu tespit edilmiştir." dedi.

"BİLİMSEL BİR KANIT YOK"

Tanrıkul, "Somon balığının Kovid-19 taşıyıcısı olduğuna dair bilimsel bir kanıt yok." diye konuştu.

Koronavirüsün tutunmasını sağlayan spesifik viral reseptörlerin sadece memeli canlılarda bulunduğunu balıklarda bulunmadığını vurgulayan Tanrıkul, şu görüşlerini paylaştı:

"Soğuk kanlı bir canlı olan balıklarda SARS-CoV-2 virüsünden kaynaklanan hastalık bildirilmemiştir. Virüsün gıdadan veya gıda paketinde bulaştığına ilişkin de bilimsel bir veri bulunmamaktadır. Bu nedenle virüsün direkt olarak somon balığından bulaşması muhtemel olmayıp, enfekte insanlar aracılığıyla ortama girmiş olması olasıdır. Uluslararası balık ticaretini ve tüketimini etkileyen bu söylenti doğru değildir."

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