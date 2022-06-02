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Somondan daha fazla omega 3 var: Chia tohumunu suda bekletip içince ne oluyor?

02.06.2022 11:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Chia tohumu, Salvia hispanica bitkisinden geliyor. Chia tohumu protein ve lif gibi besinler açısından çok zengindir. Chia tohumu siyah ve beyaz renkte olabilir. Kilo vermek isteyenlerin sıklıkla kullandığı chia tohumu genellikle yemeklerin içine katılıyor. Bazı insanlar ise chia tohumunu suda bekleterek tüketmeyi tercih ediyor. Peki, chia tohumunu suda bekleterek tüketmenin faydası var mı?

Somondan daha fazla omega 3 var: Chia tohumunu suda bekletip içince ne oluyor?

Chia tohumlarını suya attığınızda sıvıyı emerler. Emilim yetenekleri o kadar etkileyicidir ki, chia tohumları ıslatıldığında orijinal boyutlarının 12 katına kadar çıkabilir. Chia tohumları, suda bekletildiğinde çiğnenebilir hafif jel moduna gelir. Sosyal medyada çok popüler bir yiyecek olan chia tohumu, uzun süre tok tutma özelliği ile kilo vermek isteyenlerin favori besinlerinden biri haline geldi. Somon balığından daha fazla omega 3 içermektedir. Antioksidan içeriği yüksektir. Kalsiyum, mangan, fosfor ve B grubu vitaminlerden zengindir. Kaliteli bitkisel protein içerdiğinden vücutta emilimi ve kullanımı yüksektir.

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CHIA TOHUMUNU SUDA BEKLETMENİN FAYDASI VAR MI?

Sağlıklı beslenmenin temel besinlerinden biri olan chia tohumunu suda bekletip içmenin sağlığa faydası var mı? Chia tohumunu suda bekleterek tüketmek sağlık için çok faydalı. Chia tohumu suda bekleterek tüketmek aşağıdaki vitamin ve minerallerin daha çok açığa çıkmasını sağlar:

Somon balığından daha çok omega içerir! Chia tohumu nedir? Chia tohumu faydaları nelerdir?Somon balığından daha çok omega içerir! Chia tohumu nedir? Chia tohumu faydaları nelerdir?
  • Kalsiyum
  • Demir
  • Magnezyum
  • Fosfor
  • Çinko
  • B vitaminleri

SUDA BEKLETİLEN CHIA TOHUMU TÜKETMENİN ALTI FAYDASI

  • Yüksek tansiyonu düşürmeye yardımcı olabilir
  • Enflamasyonu azaltmaya yardımcı olabilir
  • Kalp sağlığına faydalıdır
  • Kemik sağlığını destekler
  • Kan şekerini dengeler
  • Tahriş olmuş ciltleri rahatlatır, nemlendirir

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SUDA BEKLETİLEN CHIA TOHUMU NE ZAMAN TÜKETİLMELİ?

Sihirli bir besin olmasa da çok faydalı olan chia tohumu, nemlendirme özelliği sayesinde cildi ve vücudu rahatlatır.

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Chia tohumlu su içmek için en iyi zaman kişisel tercihlerinize bağlıdır. Öğleden sonra içmek, günün ilerleyen saatlerinde acıkmanızı önlemeye yardımcı olabilir ve akşamları içmek, yatmadan önce iştahınızı azaltmaya yardımcı olabilir.


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