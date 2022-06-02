Somondan daha fazla omega 3 var: Chia tohumunu suda bekletip içince ne oluyor?

Chia tohumlarını suya attığınızda sıvıyı emerler. Emilim yetenekleri o kadar etkileyicidir ki, chia tohumları ıslatıldığında orijinal boyutlarının 12 katına kadar çıkabilir. Chia tohumları, suda bekletildiğinde çiğnenebilir hafif jel moduna gelir. Sosyal medyada çok popüler bir yiyecek olan chia tohumu, uzun süre tok tutma özelliği ile kilo vermek isteyenlerin favori besinlerinden biri haline geldi. Somon balığından daha fazla omega 3 içermektedir. Antioksidan içeriği yüksektir. Kalsiyum, mangan, fosfor ve B grubu vitaminlerden zengindir. Kaliteli bitkisel protein içerdiğinden vücutta emilimi ve kullanımı yüksektir.

CHIA TOHUMUNU SUDA BEKLETMENİN FAYDASI VAR MI?

Sağlıklı beslenmenin temel besinlerinden biri olan chia tohumunu suda bekletip içmenin sağlığa faydası var mı? Chia tohumunu suda bekleterek tüketmek sağlık için çok faydalı. Chia tohumu suda bekleterek tüketmek aşağıdaki vitamin ve minerallerin daha çok açığa çıkmasını sağlar:

Kalsiyum

Demir

Magnezyum

Fosfor

Çinko

B vitaminleri

SUDA BEKLETİLEN CHIA TOHUMU TÜKETMENİN ALTI FAYDASI

Yüksek tansiyonu düşürmeye yardımcı olabilir

Enflamasyonu azaltmaya yardımcı olabilir

Kalp sağlığına faydalıdır

Kemik sağlığını destekler

Kan şekerini dengeler

Tahriş olmuş ciltleri rahatlatır, nemlendirir

SUDA BEKLETİLEN CHIA TOHUMU NE ZAMAN TÜKETİLMELİ?

Sihirli bir besin olmasa da çok faydalı olan chia tohumu, nemlendirme özelliği sayesinde cildi ve vücudu rahatlatır.

Chia tohumlu su içmek için en iyi zaman kişisel tercihlerinize bağlıdır. Öğleden sonra içmek, günün ilerleyen saatlerinde acıkmanızı önlemeye yardımcı olabilir ve akşamları içmek, yatmadan önce iştahınızı azaltmaya yardımcı olabilir.



