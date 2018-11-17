"Sömürge parası, Afrika'da az gelişmişliğin sebebi"

Senegalli ekonomist Ndongo Samba Sylla, eski Fransız sömürgesi 14 Afrika ülkesinin kullandığı para birimi CFA Frangı'nın az gelişmişliğin sebebi olduğunu belirterek, "Afrika kıtasında az gelişmişliğin ana sebebi, kıtada sömürgecilik döneminden bu yana kullanılan para birimi Frank CFA'dır." dedi.

Sylla, CFA Frangı'nın kıtadaki kullanımına ilişkin İngiliz kamu yayın kuruluşu BBC'ye açıklamalarda bulundu.

Kıtanın ekonomik olarak gelişememesinde CFA Frangı'nın birkaç noktada etki ettiğini belirten Sylla, Afrika'da her ülkenin kendi para biriminin olması gerektiğinin altını çizdi.

Sylla, birinci nokta olarak, CFA'nın başka bir para birimine, avroya sabitlendiğine işaret ederek, "Eğer para biriminiz/kurunuzu yabancı bir paraya bağlı kılarsanız ekonomik egemenliğinizi de o coğrafyaya devretmiş olursunuz." diye konuştu.

Dünyanın en zayıf ekonomisine sahip Nijer ve Orta Afrika Cumhuriyeti'nin (OAC) ekonomi politikalarının kendi ülke konjonktürüne bağlı olmak yerine Avro bölgesinin politikalarına bağlı kaldığını belirten Sylla, avronun dolara karşı güçlü bir para birimi olduğunu, bu nedenle, piyasalarda ürünlerinin rekabetçi olamadığını kaydetti.