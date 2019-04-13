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"Somut Olmayan Kültürel Miras - Ebru Sanatı"

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.04.2019 21:27 | Son Güncelleme

Ebru sanatçısı Garip Ay: - "Açık kaynak ile bizim o gizlediğimiz sır gibi tuttuğumuz kavramların tam aksine paylaşıldıkça büyümeyi iddia eden hatta paylaşan kişiye de değer katan yeni bir dünyadan bahsediyoruz" - "Olağanüstü sanat eserleri oluşturabilirsiniz. Yapıyor olduğunuz işin bazen tekrarlarda sizi huzura götüren sizi dinginleştiren bir tarafı da olabilir. Ama diğer taraftan tasarım dediğimiz, denemek, yanılmak gerilimli bir süreçtir. İnsanı terleten bir süreç süreçtir. Mutlu eden bir süreç değildir"

İSTANBUL (AA) - Ebru sanatçısı Garip Ay, "Açık kaynak ile bizim o gizlediğimiz sır gibi tuttuğumuz kavramların tam aksine paylaşıldıkça büyümeyi iddia eden hatta paylaşan kişiye de değer katan yeni bir dünyadan bahsediyoruz." dedi.

Restorasyon, arkeoloji ve müzecilik teknolojilerini aynı çatı altında buluşturan ve bu yıl dördüncüsü düzenlenen "Heritage İstanbul" fuarı kapsamında "Somut Olmayan Kültürel Miras - Ebru Sanatı" başlıklı etkinlik gerçekleştirildi.

Etkinlikte, ebru sanatıyla ilgili deneyimlerini paylaşan Ay, ebru sanatında sürecin sonuçtan daha etkileyici olduğunu fark etmesiyle bu süreçlerin videosunu çekmeye karar verdiğini anlattı.

Anish Kapoor ve güncel medyadaki fotoğraf video çalışmalarından örnekler veren sanatçı, yeni estetik kavramının ebru ile kurduğu iletişim sayesinde kayıt altına alınan ebru süreçlerinin, açık kaynak halinde geniş kitleler tarafından izlenip, farklı deneyimler kazanılmasına imkan sağladığını ifade etti.

Dünyada değişen ve gelişen yeni estetik algı ile var olan gelenekli uygulamaların etkileşimine değinen Ay, "Açık kaynak, insanların artık yazılımlarını yapıyor oldukları şeyin süreçlerini ve nasıl başkası için faydalı olabileceğini paylaşmaya başladı. Açık kaynak ile bizim o gizlediğimiz sır gibi tuttuğumuz kavramların tam aksine paylaşıldıkça büyümeyi iddia eden hatta paylaşan kişiye de değer katan yeni bir dünyadan bahsediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Katılımcıların sorularını da cevaplayan Ay, birçok disiplinde tekrarlarla insanı rehabilite eden ve huzur veren bir taraf bulunduğunu söyledi.

Ebru sanatında huzur duyulan bir kısmın yanı sıra bir şeylerin ortaya çıkma sürecinin sancılı olduğunu vurgulayan Ay, şunları ekledi:

"Olağanüstü sanat eserleri oluşturabilirsiniz. Yapıyor olduğunuz işin bazen tekrarlarda sizi huzura götüren sizi dinginleştiren bir tarafı da olabilir. Ama diğer taraftan tasarım dediğimiz, denemek, yanılmak gerilimli bir süreçtir. İnsanı terleten bir süreç süreçtir. Mutlu eden bir süreç değildir."

Garip Ay, konuşmasının ardından geleneksel ebru sanatını modern üslupla sunduğu bir performans gerçekleştirdi.

Sahneye kurulan platformda canlı olarak ebru çalışması yapan sanatçının, eseri hazırlama süreci müzik eşliğinde ekrana yansıtıldı.

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Anahtar Kelimeler:
ebru Fuar Garip Ay Heritage İstanbul sanat

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