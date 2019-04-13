İSTANBUL (AA) - Ebru sanatçısı Garip Ay, "Açık kaynak ile bizim o gizlediğimiz sır gibi tuttuğumuz kavramların tam aksine paylaşıldıkça büyümeyi iddia eden hatta paylaşan kişiye de değer katan yeni bir dünyadan bahsediyoruz." dedi.

Restorasyon, arkeoloji ve müzecilik teknolojilerini aynı çatı altında buluşturan ve bu yıl dördüncüsü düzenlenen "Heritage İstanbul" fuarı kapsamında "Somut Olmayan Kültürel Miras - Ebru Sanatı" başlıklı etkinlik gerçekleştirildi.

Etkinlikte, ebru sanatıyla ilgili deneyimlerini paylaşan Ay, ebru sanatında sürecin sonuçtan daha etkileyici olduğunu fark etmesiyle bu süreçlerin videosunu çekmeye karar verdiğini anlattı.

Anish Kapoor ve güncel medyadaki fotoğraf video çalışmalarından örnekler veren sanatçı, yeni estetik kavramının ebru ile kurduğu iletişim sayesinde kayıt altına alınan ebru süreçlerinin, açık kaynak halinde geniş kitleler tarafından izlenip, farklı deneyimler kazanılmasına imkan sağladığını ifade etti.

Dünyada değişen ve gelişen yeni estetik algı ile var olan gelenekli uygulamaların etkileşimine değinen Ay, "Açık kaynak, insanların artık yazılımlarını yapıyor oldukları şeyin süreçlerini ve nasıl başkası için faydalı olabileceğini paylaşmaya başladı. Açık kaynak ile bizim o gizlediğimiz sır gibi tuttuğumuz kavramların tam aksine paylaşıldıkça büyümeyi iddia eden hatta paylaşan kişiye de değer katan yeni bir dünyadan bahsediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.