HABER

Son 1 ayda sigara ve içki kaçakçılığından 73 kişi gözaltına alındı

YAŞAM HABERLERİ  | 25.12.2018 15:14 | Son Güncelleme

Çağatay KENARLI, İstanbul DHA İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 14 Kasım- 14 Aralık tarihleri arasında sigara ve tütün mamulleri ile içki kaçakçılığının önlenmesine yönelik yapılan çalışmalarda 73 kişiyi gözaltına aldı.

Çağatay KENARLI, İstanbul DHA İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 14 Kasım- 14 Aralık tarihleri arasında sigara ve tütün mamulleri ile içki kaçakçılığının önlenmesine yönelik yapılan çalışmalarda 73 kişiyi gözaltına aldı. Polis ekipleri aynı tarihler arasında yaptığı operasyonlarda 42 bin 6 paket kaçak sigara, 38 bin 697 kaçak puro, 4 milyon 963 bin 500 makaron, 9 kilo 829 gram tütün, 4 bin 865 şişe kaçak ve sahte içki ile 10.165 litre metil alkol ele geçirildi. Gözaltına alınan 73 şüpheliden, 11'i sevk edildikleri adliyelerde tutuklanırken, 5 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 57 şüpheli hakkında 5607 sayılı 'Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa' göre işlem başlatıldı.

PARTNERWhatsApp'tan gelen tehlikeye dikkat!WhatsApp'tan gelen tehlikeye dikkat!
Çaresiz kalınca kamerayı açıp kayda başladı! Dehşet...Çaresiz kalınca kamerayı açıp kayda başladı! Dehşet...
Polisten fuhuş baskını! Böyle yakalandılarPolisten fuhuş baskını! Böyle yakalandılar
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

2019 asgari ücret belli oldu ( 2019 asgari ücret zam oranı)

2019 asgari ücret belli oldu ( 2019 asgari ücret zam oranı)

Meteoroloji'den son hava durumu tahmini uyarısı! (İstanbul'da kar alarmı)

Meteoroloji'den son hava durumu tahmini uyarısı! (İstanbul'da kar alarmı)

2019 asgari geçim indirimi (AGİ) kaç lira oldu?

2019 asgari geçim indirimi (AGİ) kaç lira oldu?

Çavuşoğlu'ndan operasyon açıklaması: Fırat'ın doğusuna 'girdik' dedik, gireceğiz

Çavuşoğlu'ndan operasyon açıklaması: Fırat'ın doğusuna 'girdik' dedik, gireceğiz

Ünlü futbolcu hakkında idam planı! Aykut Demir skandal olaya cevap verdi

Ünlü futbolcu hakkında idam planı! Aykut Demir skandal olaya cevap verdi

Antalya'daki cinsel istismarda kahreden detay!

Antalya'daki cinsel istismarda kahreden detay!

İlginizi Çekebilir

3 adımda kolay çeyiz alışverişi nasıl yapılır?

3 adımda kolay çeyiz alışverişi nasıl yapılır?

Adana'da milyoner hırsıza 6 yıl 8 ay hapis

Adana'da milyoner hırsıza 6 yıl 8 ay hapis

Her gün onlarca üründe yeni yıl indirimini kaçırmayın!

Her gün onlarca üründe yeni yıl indirimini kaçırmayın!

Kızını sopayla döven damadını sokak ortasında öldürdü

Kızını sopayla döven damadını sokak ortasında öldürdü

3 kadınla fuhuş yaparken basılmışlardı! 14 erkeğin hayatı karardı

3 kadınla fuhuş yaparken basılmışlardı! 14 erkeğin hayatı karardı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul Esenyurt'ta UBER sürücüsüne tehdit! Dehşet anları kamerada...

Çaresiz kalınca kamerayı açıp kayda başladı! Dehşet...

Polisten fuhuş baskını! Böyle yakalandılar

Polisten fuhuş baskını! Böyle yakalandılar

Sürü sahile vurdu! Vatandaşlar doğa olayını telefonla kaydetti

Sürü sahile vurdu! Vatandaşlar doğa olayını telefonla kaydetti

Sosyal medyadan tanıştı, hayatının kabusunu yaşadı!

Sosyal medyadan tanıştı, hayatının kabusunu yaşadı!

Şaşkına çeviren mesaj: FETÖ'cüler babamı öldürdü

Şaşkına çeviren mesaj: FETÖ'cüler babamı öldürdü

'Tecavüz etti' dedi ama...! Şok gerçeği whatsapp mesajları ortaya çıkardı

'Tecavüz etti' dedi ama...! Gerçeği mesajlar ortaya çıkardı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.