HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Son 1 haftada 2 bin 18 düzensiz göçmen sınır dışı edildi

Son 1 haftada 2 bin 18 düzensiz göçmen sınır dışı edildi

26.03.2023 00:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Göç İdaresi Başkanlığının yaptığı paylaşıma göre, 17-23 Mart tarihleri arasında, 2 bin 527 düzensiz göçmen yakalandı ve 2 bin 18 düzensiz göçmen ise sınır dışı edildi.

Son 1 haftada 2 bin 18 düzensiz göçmen sınır dışı edildi

Türkiye genelinde 17-23 Mart döneminde 2 bin 527 düzensiz göçmenin yakalandığı, 2 bin 18 düzensiz göçmenin sınır dışı edildiği bildirildi.

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan videolu paylaşıma göre, yurt genelinde 17 ile 23 Mart tarihleri arasında 1039'u Afganistan, 57'si Pakistan, 1431'i de diğer uyruklardan 2 bin 527 düzensiz göçmen yakalandı.

Yasa dışı yollarla ülkeye girdikleri tespit edilip yakalanan 598'i Afganistan, 38'i Pakistan ve 1382'si diğer uyruklardan toplam 2 bin 18 düzensiz göçmen ise sınır dışı edildi.

Yılbaşından 23 Mart'a kadar ise 7 bin 796'sı Afganistan, 1406'sı Pakistan ve 15 bin 85'i diğer uyruklardan olmak üzere 24 bin 287 düzensiz göçmen ülkelerine gönderildi.

Söz konusu tarihler arasında ülkeye yasa dışı yollardan girişi engellenen düzensiz göçmen sayısı ise 6 bin 720 olarak kayıtlara geçti. Yılbaşından 23 Mart'a kadar ülkeye girişi engellenen düzensiz göçmen sayısı da 54 bin 203 oldu.

Geri gönderme merkezlerinde, 4 bin 288'i Afganistan, 2 bin 2'si Pakistan ve 9 bin 673'ü diğer uyruklardan olmak üzere 15 bin 963 düzensiz göçmen kalıyor.

Ayrıca, terke davet kapsamında 1231 düzensiz göçmenin işlemleri devam ediyor. (AA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bakan Çavuşoğlu, Azerbaycanlı mevkidaşı ile görüştüBakan Çavuşoğlu, Azerbaycanlı mevkidaşı ile görüştü
Hangi aday kaç imza topladı! Üçüncü gün sayıları açıklandıHangi aday kaç imza topladı! Üçüncü gün sayıları açıklandı
Marmara Üniversitesinden 'mezuniyet' açıklamasıMarmara Üniversitesinden 'mezuniyet' açıklaması
Anahtar Kelimeler:
göçmen göç idaresi

En Çok Okunan Haberler

Dünyanın en güzel kız çocuğu büyüdü! Son haline yorum yağdı!

Dünyanın en güzel kız çocuğu büyüdü! Son haline yorum yağdı!

Enkaz kaldırırken herkesi şaşkına çeviren anlar! 47 gün sonra...

Enkaz kaldırırken herkesi şaşkına çeviren anlar! 47 gün sonra...

AK Parti'den Danimarka'daki çirkin saldırıya sert tepki geldi

AK Parti'den Danimarka'daki çirkin saldırıya sert tepki geldi

Suriye'de ABD-İran gerilimi tırmanıyor!

Suriye'de ABD-İran gerilimi tırmanıyor!

Ermenistan'da A Milli Takım'a büyük saygısızlık

Ermenistan'da A Milli Takım'a büyük saygısızlık

Muharrem İnce cumhurbaşkanı adayı oldu!

Muharrem İnce cumhurbaşkanı adayı oldu!

İlginizi Çekebilir

Uçağı birbirine kattı! “Uçağın dengesini bozacaksınız”

Uçağı birbirine kattı! “Uçağın dengesini bozacaksınız”

Hilton Dalaman'da eşsiz tatil fırsatı!

Hilton Dalaman'da eşsiz tatil fırsatı!

Camper deri ayakkabıda kısa süreliğine 1500 TL'nin üzerinde indirim!

Camper deri ayakkabıda kısa süreliğine 1500 TL'nin üzerinde indirim!

Hiçbir şey yapmadan kazandığı para şoke etti! Bakın ne dedi

Hiçbir şey yapmadan kazandığı para şoke etti! Bakın ne dedi

Mahkemede ifade vermeye çağrılınca konuşmayı unuttu

Mahkemede ifade vermeye çağrılınca konuşmayı unuttu

Bütçenizi zorlamadan kendinizi şımartın! Crocs terlik ve Levi's hoodiede %45'e varan indirim

Bütçenizi zorlamadan kendinizi şımartın! Crocs terlik ve Levi's hoodiede %45'e varan indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.