Son 1 haftada 46 terörist etkisiz hale getirildi

Kaan ULU/ANKARA, (DHA)- İÇİŞLERİ Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İç Güvenlik Operasyonları kapsamında son bir haftada 2'si sözde üst düzey olmak üzere toplam 46 teröristin etkisiz hale getirildi belirtildi. Açıklamada ayrıca son bir haftada yurt içinde aralarında İçişleri Bakanlığı aranan teröristler listesinde bulunan gri kategoride aranan 'Şervan Çevlik' kod adlı Fırat Dağdelen'in Bingöl'de ölü, Sabri Kartal'ın ise Hakkari'de sağ olarak yakalandığı bildirildi.

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Jandarma Özel Harekât (JÖH), Polis Özel Harekât (PÖH), Jandarma Komando Birlikleri ile İç Güvenlik Operasyonları çerçevesinde Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Hava ve Kara unsurlarınca 2 bin 575 operasyon yapıldığını belirtildi. Açıklamada bu operasyonlarda 606'sı terör suçlarından olmak üzere toplamda 4 bin 930 kişinin gözaltına alındığı vurguladı. Bu operasyonlar neticesinde Hakkari 6, Batman 1, Bingöl 1, Hayat 1, Muş 1, Tokat 1, Van 1, Şırnak 1 olmak üzere 13 sığınak, barınak ve mağara kullanılamaz hale getirildi. 20 ağır ve uzun namlulu toplam 27 silah, 51 adet el bombası, 116 kilogram patlayıcı madde, 4 adet el yapımı patlayıcı mayın imha edildi.

UYUŞTURUCU MADDE VE KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE

Açıklamada Uyuşturucu ve Kaçakçılık ile Mücadeleye yönelik 3 bin 87 operasyonun

gerçekleştirildiği belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

''1607 kilogram esrar, 116 kilogram eroin, 10 kilogram Afyon sakızı, 5.6 kilogram sentetik kannabinoid, 7.5 kilogram metamfetamin, 9 bin 786 adet ecstasy, 41 bin 118 adet captagon, 6 bin 83 adet sentetik ecza ve 974 bin 1 kök kenevir bitkisi ele geçirilmiştir. Ayrıca 285 bin 419 paket kaçak sigara, 145 bin 83 litre kaçak akaryakıt ele geçirilmiştir. Bu operasyonlar kapsamında 4 bin 223 kişi gözaltına alınmıştır.''

SOKAK SATICILARINA YÖNELİK OPERASYONLAR

Sokak satıcılarına yönelik ve okul çevreleri, parklar ve gençlerin yoğun olarak bulunduğu yerlerde yapılan kontrol ve gerçekleştirilen operasyonlar neticesinde ise 583 şüphelinin gözaltına alındığı belirtildi.

Ayrıca açıklamada, ''2018/2019 Eğitim ve Öğretim dönemi başlamadan önce ülke genelinde öğrencilerin zararlı etkilerden uzak tutulması, güvenli ortamların sağlanabilmesi amacıyla tüm okul, yurt ve üniversite kampüsleri dışında faaliyet gösteren umuma açık yerler başta olmak üzere metruk binalar, alkol ve tütün mamulleri satışı yapılan yerler, iddia ve ganyan bayileri, kahvehaneler, internet ve elektronik oyun salonları, park, bahçe ve benzeri yerlerde eş zamanlı olarak 11 Eylül Salı günü 100 bin 811 personelin katılımıyla 'Türkiye Güven Huzur (2018-5)' uygulaması yapılmıştır'' denildi. Uygulamada 573 bin 612 şahısın sorgulandığı, bunlardan bin 392' sinin yakalandığı belirtildi.

186 ARANAN ARAÇ YAKALANDI

Uygulama kapsamında 71 bin 633 aracın kontrol edildiği, 186 aranan aracın yakalandığı ve 821'inin trafikten men edildiği bildirildi. Ayrıca uygulama kapsamında 34 bin 35 tane iş yerinin kontrol edildiği ve bunlardan 96'sına işlem yapıldığı açıklandı. Yapılan uygulama kapsamında 3 bin 818 kilo uyuşturucu maddenin ele geçirildiği de bildirildi.

376 SOSYAL MEDYA HESABI İNCELENDİ

Açıklamada terör örgütü propagandası yapan, bu örgütleri öven, terör örgütleri ile iltisaklı olduğunu alenen beyan eden, halkı kin, nefret ve düşmanlığa sevk eden, devlet büyüklerine hakaretlerde bulunan, devletin bölünmez bütünlüğüne ve toplumun can güvenliğine kast eden, nefret söylemleri içeren 376 sosyal medya hesabı ile ilgili çalışma yapıldığı 261 kişi hakkında yasal işlem yapıldığı bildirildi.

DÜZENSİZ GÖÇ İLE MÜCADELE

Açıklama da, düzensiz göçle mücadele kapsamında 743'ü denizlerde olmak üzere 6 bin 86 kişinin, yasadışı yollarla yurtiçine girmesine ve yurtdışına çıkmasına aracılık eden 91 organizatörün de gözaltına alındığı bildirildi.

