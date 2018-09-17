HABER

Son 1 haftada 46 terörist etkisiz hale getirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.09.2018 12:36 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İç Güvenlik Operasyonları kapsamında son bir haftada 2'si sözde üst düzey olmak üzere toplam 46 teröristin etkisiz hale getirildi belirtildi.

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İç Güvenlik Operasyonları kapsamında son bir haftada 2'si sözde üst düzey olmak üzere toplam 46 teröristin etkisiz hale getirildi belirtildi. Açıklamada ayrıca son bir haftada yurt içinde aralarında İçişleri Bakanlığı aranan teröristler listesinde bulunan gri kategoride aranan 'Şervan Çevlik' kod adlı Fırat Dağdelen'in Bingöl'de ölü, Sabri Kartal'ın ise Hakkari'de sağ olarak yakalandığı bildirildi.

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Jandarma Özel Harekât (JÖH), Polis Özel Harekât (PÖH), Jandarma Komando Birlikleri ile İç Güvenlik Operasyonları çerçevesinde Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Hava ve Kara unsurlarınca 2 bin 575 operasyon yapıldığını belirtildi. Açıklamada bu operasyonlarda 606'sı terör suçlarından olmak üzere toplamda 4 bin 930 kişinin gözaltına alındığı vurguladı. Bu operasyonlar neticesinde Hakkari 6, Batman 1, Bingöl 1, Hayat 1, Muş 1, Tokat 1, Van 1, Şırnak 1 olmak üzere 13 sığınak, barınak ve mağara kullanılamaz hale getirildi. 20 ağır ve uzun namlulu toplam 27 silah, 51 adet el bombası, 116 kilogram patlayıcı madde, 4 adet el yapımı patlayıcı mayın imha edildi.

UYUŞTURUCU MADDE VE KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE
Açıklamada Uyuşturucu ve Kaçakçılık ile Mücadeleye yönelik 3 bin 87 operasyonun
gerçekleştirildiği belirtilerek, şu ifadelere yer verildi: ''1607 kilogram esrar, 116 kilogram eroin, 10 kilogram Afyon sakızı, 5.6 kilogram sentetik kannabinoid, 7.5 kilogram metamfetamin, 9 bin 786 adet ecstasy, 41 bin 118 adet captagon, 6 bin 83 adet sentetik ecza ve 974 bin 1 kök kenevir bitkisi ele geçirilmiştir. Ayrıca 285 bin 419 paket kaçak sigara, 145 bin 83 litre kaçak akaryakıt ele geçirilmiştir. Bu operasyonlar kapsamında 4 bin 223 kişi gözaltına alınmıştır.''

SOKAK SATICILARINA YÖNELİK OPERASYONLAR
Sokak satıcılarına yönelik ve okul çevreleri, parklar ve gençlerin yoğun olarak bulunduğu yerlerde yapılan kontrol ve gerçekleştirilen operasyonlar neticesinde ise 583 şüphelinin gözaltına alındığı belirtildi.
Ayrıca açıklamada, ''2018/2019 Eğitim ve Öğretim dönemi başlamadan önce ülke genelinde öğrencilerin zararlı etkilerden uzak tutulması, güvenli ortamların sağlanabilmesi amacıyla tüm okul, yurt ve üniversite kampüsleri dışında faaliyet gösteren umuma açık yerler başta olmak üzere metruk binalar, alkol ve tütün mamulleri satışı yapılan yerler, iddia ve ganyan bayileri, kahvehaneler, internet ve elektronik oyun salonları, park, bahçe ve benzeri yerlerde eş zamanlı olarak 11 Eylül Salı günü 100 bin 811 personelin katılımıyla 'Türkiye Güven Huzur (2018-5)' uygulaması yapılmıştır'' denildi. Uygulamada 573 bin 612 şahısın sorgulandığı, bunlardan bin 392' sinin yakalandığı belirtildi.

186 ARANAN ARAÇ YAKALANDI
Uygulama kapsamında 71 bin 633 aracın kontrol edildiği, 186 aranan aracın yakalandığı ve 821'inin trafikten men edildiği bildirildi. Ayrıca uygulama kapsamında 34 bin 35 tane iş yerinin kontrol edildiği ve bunlardan 96'sına işlem yapıldığı açıklandı. Yapılan uygulama kapsamında 3 bin 818 kilo uyuşturucu maddenin ele geçirildiği de bildirildi.

376 SOSYAL MEDYA HESABI İNCELENDİ
Açıklamada terör örgütü propagandası yapan, bu örgütleri öven, terör örgütleri ile iltisaklı olduğunu alenen beyan eden, halkı kin, nefret ve düşmanlığa sevk eden, devlet büyüklerine hakaretlerde bulunan, devletin bölünmez bütünlüğüne ve toplumun can güvenliğine kast eden, nefret söylemleri içeren 376 sosyal medya hesabı ile ilgili çalışma yapıldığı 261 kişi hakkında yasal işlem yapıldığı bildirildi.

DÜZENSİZ GÖÇ İLE MÜCADELE
Açıklama da, düzensiz göçle mücadele kapsamında 743'ü denizlerde olmak üzere 6 bin 86 kişinin, yasadışı yollarla yurtiçine girmesine ve yurtdışına çıkmasına aracılık eden 91 organizatörün de gözaltına alındığı bildirildi.

Kaan ULU/ANKARA, (DHA)

PARTNERÜnlülerin tuttuğu takımlarÜnlülerin tuttuğu takımlar
Doğu Karadeniz yaylalarında yıkım başladıDoğu Karadeniz yaylalarında yıkım başladı
İzmir'de ilk ders zilini öğrenciler çaldıİzmir'de ilk ders zilini öğrenciler çaldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

‘60 yaşındayım evliyim. 20 yaşında bir kadınla evlenmek istiyorum'

‘60 yaşındayım evliyim. 20 yaşında bir kadınla evlenmek istiyorum'

Yerli otomobil projesi iptal mi olacak? İlk açıklama geldi

Yerli otomobil projesi iptal mi olacak? İlk açıklama geldi

'En büyük savaş'ta yeni perde! Bugün açıklanan kararla her şey değişecek!

'En büyük savaş'ta yeni perde! Bugün açıklanan kararla her şey değişecek!

Cumhurbaşkanı Erdoğan tartışılan uçak için ilk kez konuştu! Satın mı alındı?

Cumhurbaşkanı Erdoğan tartışılan uçak için ilk kez konuştu! Satın mı alındı?

Seda Sayan da 'Falling Stars' akımına uydu!

Seda Sayan da 'Falling Stars' akımına uydu!

Nagehan Alçı, Dursun Çiçek'in sözlerinin ardından çağrıda bulundu: MİT ve Emniyet'ten destek alınmalı

Nagehan Alçı, Dursun Çiçek'in sözlerinin ardından çağrıda bulundu: MİT ve Emniyet'ten destek alınmalı

İlginizi Çekebilir

Cumhurbaşkanı Erdoğan tartışılan uçak için ilk kez konuştu! Satın mı alındı?

Cumhurbaşkanı Erdoğan tartışılan uçak için ilk kez konuştu! Satın mı alındı?

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesindeki Kato Dağı'nda artık müzik sesi yankılanıyor

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesindeki Kato Dağı'nda artık müzik sesi yankılanıyor

Suriye'den Kayseri'ye geldi... Para kazanmak için bulduğu yolla sosyal medyayı salladı!

Suriye'den Kayseri'ye geldi... Para kazanmak için bulduğu yolla sosyal medyayı salladı!

Fatih Altaylı'dan tartışma yaratacak yazı: İşçiler, açılışa 5 hafta kala sudan sebeplerden 'Ayaklandılar'; hayırdır inşallah

Fatih Altaylı'dan tartışma yaratacak yazı: İşçiler, açılışa 5 hafta kala sudan sebeplerden 'Ayaklandılar'; hayırdır inşallah

İdlib'de Karlov'un katili için açılan pankarta sert tepki

İdlib'de Karlov'un katili için açılan pankarta sert tepki

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Son dakika! Antalya'nın Kumluca ilçesinde orman yangını

Son dakika! Antalya'nın Kumluca ilçesinde orman yangını

Muharrem İnce'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çok sert İş Bankası tepkisi

Muharrem İnce'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çok sert İş Bankası tepkisi

İlk gününde okulun bahçesinde dev uçakla karşılaştılar

İlk gününde okulun bahçesinde dev uçakla karşılaştılar

Son dakika! Tutuklu bulunan CHP eski milletvekili Eren Erdem'in davaları birleştirildi

Son dakika! Tutuklu bulunan CHP eski milletvekili Eren Erdem'in davaları birleştirildi

Ağabeyinin yanarken çığlıklarını duydu, hiçbir şey eskisi gibi olmadı!

Ağabeyinin yanarken çığlıklarını duydu, hiçbir şey eskisi gibi olmadı!

Sahil Güvenlik uzman erbaş alımı 2018: 3. dönem uzman erbaş başvuru kılavuzu ve başvuru şartları (www.sahilguvenlik.gov.tr)

Sahil Güvenlik uzman erbaş alımı 2018: 3. dönem uzman erbaş başvuru kılavuzu ve başvuru şartları (www.sahilguvenlik.gov.tr)

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.