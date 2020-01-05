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  4. Son 10 Yılda 1,4 Milyon Kişi New York’u Terk Etti

Son 10 Yılda 1,4 Milyon Kişi New York’u Terk Etti

05.01.2020 22:10 | Son Güncelleme

ABD Nüfus Sayım Bürosu’nun (CENSUS), son nüfus tahminlerine göre, New York’u 2010’dan bu yana yaklaşık 1,4 milyon kişi terk etti

Son 10 Yılda 1,4 Milyon Kişi New York’u Terk Etti

ABD Nüfus Sayım Bürosu’nun (CENSUS), son nüfus tahminlerine göre, New York’u 2010’dan bu yana yaklaşık 1,4 milyon kişi terk etti.

New York’u terk edenlerin sayısında meydana gelen artış nedeniyle eyaletin nüfusunda son 10 yılda her hangi bir artış kaydedilmedi.

Nüfus Sayım Bürosu verilerine göre, son 12 ayda 180.649 kişi New York eyaletinden başka eyaletlere taşındı.

Uzun bir dönem göçmenlerin yeni bir hayata başlamak için tercihlerinin en başında yer alan New York’a, son on iki ayda dış ülkelerden yerleşen göçmen sayısı sadece 45.753 oldu.

New York’a son 12 ayda yerleşen göçmenlerin sayısı son 58 yılın ikinci en düşük rakamı olarak kayıtlara geçti. New York, toplamda 134.896 kişiyi nüfusundan kaybetmiş oldu.

New York’tan kaçış

New York, son 10 yılda ülke içi nüfusunda en çok kaybeden eyalet oldu. Son 10 yılda New York’u terk edip başka eyaletlere yerleşen Amerikalıların sayısı toplamda 1,379,210 kişiye ulaştı.

2019 yılı ortası ABD Nüfus Sayım Bürosu’nun verilerine göre, New York eyaletinin nüfusu bir önceki yıla göre, 76.790 kişi veya yüzde 0.4 oranında azalarak 19.453.561 kişi olarak kayıtlara geçti.

New York nüfusuna 2010'dan bu yana sadece 75.459 kişi eklendi. ABD genelinde sadece yüzde 0.4'lük bir nüfus artış oranı yaşandı. New York, ABD’nin 50 eyaleti arasında nüfus artış sıralamasında 46. sırada yer alabildi.

ABD nüfusu 328 milyon kişiyi geçti

ABD’nin toplam nüfusu, 2018 toplamına göre yaklaşık 1,6 milyon artışla yüzde 0,48 artış gösterdi. ABD’nin ulusal nüfusu 2010 yılından itibaren 19.493.985 kişi ya da yüzde 6.3 oranında artış gösterdi. ABD’nin genel nüfusu 2020 yılına girildiğinde toplam 328,239,523 kişiye ulaştı.

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