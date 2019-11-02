HABER

Son 10 yılda 900’den fazla gazeteci öldü

DÜNYA HABERLERİ  | 02.11.2019 17:55 | Son Güncelleme

Gazetecilere Karşı İşlenen Suçların Cezasız Kalmasının Önlenmesi Günü dolayısıyla açıklama yapan RSF, cinayetlerinin failleri bulunmayan 21 gazeteciyi hatırlattı.

Bu yıl içinde en az 44 gazeteci mesleği nedeniyle öldü.Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF) örgütüne göre, dünya genelinde geçen 10 yıl içinde 900'den fazla medya mensubu meslekleri nedeniyle hayatını kaybetti. Örgüt, 2 Kasım Gazetecilere Karşı İşlenen Suçların Cezasız Kalmasının Önlenmesi Günü dolayısıyla yazılı bir açıklama yaptı.

Açıklamada, bu yılın başından beri en az 44 gazetecinin yaşamını yitirdiği belirtildi. Suriye'de savaşın başladığı 2011 yılından bu yana 265 gazetecinin öldüğü hatırlatılarak, ancak basın mensuplarının çoğunun çatışma bölgelerinin dışında yaşamını yitirdiğine dikkat çekildi.

Meksika, Kolombiya, Filipinler ve Hindistan gibi ülkelerde organize suçlar, yolsuzluk, iktidarın suistimali veya insan hakları ihlalleri gibi konularda yazan gazetecilerin yaşamlarını yitirdiği ve bu suçların çoğunun cezasız kaldığı ifade edildi.

Cezasız kalan suçlar

Sınır Tanımayan Gazeteciler açıklamasında, öldürülmelerine, işkenceye maruz kalmalarına veya kaçırılmalarına rağmen faillerin cezasız kaldığı 21 medya mensubunu hatırlattı. Bunlar arasında Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu’nda 2 Ekim 2018’de öldürülen Suudi gazetesi Cemal Kaşıkçı, 16 Ekim 2017'de evinin yakınındaki aracına yerleştirilen bombanın patlaması sonucu ölen Maltalı araştırmacı gazeteci Daphne Caruana Galizia, 23 Mart 2017'de aracında vurularak öldürülen Meksikalı gazeteci Miroslava Breach bulunuyor.

Sınır Tanımayan Gazeteciler, Birleşmiş Milletler'e çağrıda bulunarak, gazetecilerin korunmasından sorumlu özel bir temsilci görevlendirilmesini talep etti. Örgüt, medya mensuplarına yönelik şiddet karşısında ülkelerin hareketin geçmemesi durumunda bu özel temsilcinin bağımsız olarak olayları soruşturabilmesi istedi.

DW,KNA/JD,EC

© Deutsche Welle Türkçe

PARTNERBahşiş olarak aldığı loto kuponuyla büyük ikramiyeyi kazandı!Bahşiş olarak aldığı loto kuponuyla büyük ikramiyeyi kazandı!
Delhi’de avukatlar ve polis arasında çatışma çıktıDelhi’de avukatlar ve polis arasında çatışma çıktı
Tel Abyad’da bombalı saldırı!Tel Abyad’da bombalı saldırı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Soylu duyurdu: Ülkelerine göndereceğiz

Soylu duyurdu: Ülkelerine göndereceğiz

Esenyurt savaş alanına döndü!

Esenyurt savaş alanına döndü!

Kar yağışı sürprizi! Her yer beyaza büründü

Kar yağışı sürprizi! Her yer beyaza büründü

2 bin 660 dolar maaş... İşte başvuru şartları

2 bin 660 dolar maaş... İşte başvuru şartları

Murat Boz’dan ayrılan Aslı Enver’den flaş mesaj!

Murat Boz’dan ayrılan Aslı Enver’den flaş mesaj!

İstanbul'da acı olay... 6. katta düşüp öldü

İstanbul'da acı olay... 6. katta düşüp öldü

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Son mesajı ortaya çıktı: Ölüyorum anne, özür dilerim

Son mesajı ortaya çıktı: Ölüyorum anne, özür dilerim

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Trump'tan yaptırım açıklaması! 'Talimat verdim' dedi ve duyurdu

Trump'tan yaptırım açıklaması! 'Talimat verdim' dedi ve duyurdu

Almanya'dan güvenli bölge açıklaması: Şaşkınlık ve rahatsızlık var

Almanya'dan güvenli bölge açıklaması: Şaşkınlık ve rahatsızlık var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: Tel Abyad’da bombalı saldırı! Çok sayıda ölü var

Tel Abyad’da bombalı saldırı!

Rusya'da oyuncak silahla soygun girişimi!

Rusya'da oyuncak silahla soygun girişimi!

ABD'de Demokrat başkan aday adaylarından Beto O'Rourke çekildiğini duyurdu

Beto O'Rourke yarıştan çekildiğini duyurdu

ABD ordusu Aynularab'ın güneyindeki üsse geri döndü

ABD ordusu o üsse geri döndü!

Trump'tan yeni Bağdadi açıklaması

Trump'tan yeni Bağdadi açıklaması

Rusya'dan S-400 açıklaması: Planlanan süreden önce Türkiye'ye teslimi tamamlandı

Rusya'dan S-400'lere ilişkin yeni açıklama

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.