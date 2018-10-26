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"Son 10 yılda binden fazla gazeteci öldürüldü"

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.10.2018 20:49 | Son Güncelleme

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres: - "Son on yılda binden fazla gazeteci öldürüldü, bu cinayetlerin yüzde 90'ı aydınlatılmadı ve suçlular sorumlu tutulmadı"

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (AA) - Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, son 10 yılda binden fazla gazetecinin öldürüldüğünü, bu cinayetlerin yüzde 90'ının aydınlatılmadığını ve suçluların sorumlu tutulmadığını bildirdi.

Guterres, Uluslararası Gazetecilere Karşı İşlenen Suçların Cezasız Kalmasını Sona Erdirme Günü olan 2 Kasım için öncesinde yayımladığı video mesajında, gazetecilere yönelik çirkin saldırıların ve tacizlerin ''normal'' hale dönüşmemesi gerektiğini belirtti.

''Son on yılda binden fazla gazeteci öldürüldü, bu cinayetlerin yüzde 90'ı aydınlatılmadı ve suçlular sorumlu tutulmadı.'' ifadesini kullanan Guterres, hükümetlere ve uluslararası topluma gazetecileri korumaları ve işlerini yapmaları için ihtiyaç duydukları koşulları oluşturmaları çağrısında bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
cinayet gazeteci

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