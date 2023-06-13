Son 10 yılda yüzde 30 arttı! Karaciğer yağlanmasına ve diyabete zemin oluşturuyor

Pandemiyle birlikte hayatımıza yerleşen evden çalışma ve eğitim hareketsiz yaşamın artmasına sebep oldu. Bu sebeple son yıllarda obezite ve obezitenin getirdiği hastalıklar üzerinde de artış görülmeye başladı. Tüm dünyada ciddi bir sorun olarak kabul edilen obeziteye karşı önlem almak hayati önem taşıyor. Sağlıklı ve uzun yaşam sürmek isteyen kişilerin obeziteye neden olan alışkanlıklardan uzak durması gerekiyor.

AVRUPA'DA OBEZİTENİN EN ÇOK GÖRÜLDÜĞÜ ÜLKE

12 yıl süren uluslararası bir araştırmaya göre obezitede 10 yılda yaklaşık yüzde 30 artış yaşandı. Türkiye'de ise kadınlarda yüzde 30, erkeklerde yüzde 13 civarında artış var. Türkiye Avrupa’da erişkin kişilerde yüzde 32 oranla en çok obezitenin görüldüğü ülke.

ÇOCUKLARDA DA GÖRÜLMEYE BAŞLADI

TRT Haber'e konuşan Endokrinoloji ve Metebolizma Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. İnan Anaforoğlu, obezitenin genç yaşlara indiğini belirterek, "Geçmişte ileri yaş hastalığı olarak kabul edilirken şu anda maalesef çok erken yaşlarda çocukluk çağında da obeziteyi biz görmeye başladık. Ve dünyada obezitenin gerçekten en hızlı arttığı ülkelerden birisiyiz" dedi.

CİDDİ HASTALIKLARA NEDEN OLUYOR

Obezite beraberinde pek çok hastalığı da getiriyor. Obezitenin ciddi sorunlara yol açtığını söyleyen Anaforoğlu, "Tek başına değil getirdiği bazı komplikasyonlar var. İşte bunların başında diyabet geliyor. Önümüzdeki 10 yıl içinde her 100 kişiden 20 tanesinde diyabet olacağı öngörülmekte. Tansiyon gibi, karaciğer yağlanması gibi sadece kozmetik olarak kişilerin psikolojisini bozan bir hastalık değil. Ciddi metabolik sorunlara yol açan bir hastalık" diye konuştu.

"SAĞLIKLI BESİNE ULAŞMAK SON DERECE ÖNEMLİ"

Obeziteden kurtulmak için yaşam tarzı değişikliği öneriliyor. Şok diyetler yerine düzenli egzersiz ve dengeli beslenme önem taşıyor. Sağlıklı beslenmenin önemini vurgulayan Anaforoğlu, şunları söyledi:

"Eskiden bu kadar konforlu, bu kadar işte makinelere bağımlı işte araba, otomatik cihazlar gibi cihazlar yoktu sonuçta. Biz televizyon kumandası bile aslında bizim hareketimizi kısıtlayan bir şey. En yakın mesafeleri bile arabayla gidiyoruz. Sağlıklı besine ulaşmak son derece önemli."







