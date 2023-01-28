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Son 10 yılın en düşük seviyesinde! Alarm veriyor... İşte İstanbul'da barajların doluluk oranları

28.01.2023 12:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kış aylarında yağmur ve kar yağışlarının azlığı kuraklık tehdidini de beraberinde getirdi. Herkeste endişe yaratan kuraklık tehdidi sebebiyle barajların doluluk oranları da araştırılıyor. Bu doğrultuda İstanbul'da barajların doluluk oranları da merak ediliyor. İstanbul'un barajlarında doluluk oranının her geçen gün azalması dikkat çekti. İSKİ verilerine bakıldığında, bugün ölçülen doluluk oranının yüzde 29 olarak kayıtlara geçtiği görüldü.

Son 10 yılın en düşük seviyesinde! Alarm veriyor... İşte İstanbul'da barajların doluluk oranları

İstanbul'da sonbahar ayları kurak geçmişti. Ancak kış aylarında da yağış miktarı az olunca kuraklık tehdidi tekrar gündeme geldi. Bu nedenle İstanbul'a su sağlayan barajlardaki doluluk oranı herkes tarafından merakla ve endişeyle takip ediliyor. Şehirde barajlarda doluluk oranlarının her geçen gün azaldığı görüldü. İSKİ verilerinde 28 Ocak 2023 itibarıyla barajlardaki doluluk oranı yüzde 29 olarak kaydedildi. İşte İstanbul'da barajların doluluk oranları ile ilgili tüm detaylar...

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SON 10 YILIN EN DÜŞÜK DEĞERİ

İstanbul'da kuraklıktan en fazla etkilenen Alibeyköy barajı oldu. İSKİ verilerine göre Alibeyköy barajında doluluk oranı 28 Ocak 2023 itibarıyla yüzde 15.66 olarak kayıtlara geçti. Bu değer son 10 yılın en düşük değeri.

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Alibeyköy barajında 2019 yılı ocak ayında yüzde 100 doluluk oranına ulaşılmıştı. Alibeyköy barajında düşen su seviyesi nedeniyle baraj kapaklarının olduğu bölüm tamamen kurudu.

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İSKİ VERİLERİNE GÖRE BARAJLARDA SON DURUM

Toplam kapasitesi yaklaşık 868 milyon metreküp olan barajlarda 253 milyon metreküp su kaldı. Bu oran son 10 yılın en düşük oranı olarak kayıtlara geçti. Geçtiğimiz yıl bu tarihlerde yüzde 54.66 olarak ölçülen İstanbul'un barajlarında doluluk oranı, büyük bir kuraklığın yaşandığı 2014 yılında bile yüzde 32.55 olarak kayıtlara geçmişti.

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İstanbul'un diğer barajlarında da durum Alibeyköy’den çok farklı değil. İstanbul'da doluluk oranının en düşük ölçülen barajı yüzde 3.95 ile Kazandere Barajı oldu.

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Kazandere’nin hemen yakının da bulunan Pabuçdere barajında ise doluluk oranı sadece yüzde 4.6. İstanbul'un doluluk oranı en yüksek barajı ise yüzde 35.57 ile Sazlıdere oldu.

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