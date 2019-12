Son 10 yılın en iyi oyunları 

Listenin ikinci sırasında The Legend of Zelda: Breath of the Wild, üçüncü sırasında Skyrim, dördüncü sırasında The Last of Us ve beşinci sırasında ise GTA V yer alıyor.

Diğer çoğu yayınların listeye almadığı Batman: Arkham City, RDR 2, Celeste, Super Mario Galaxy 2 ve Metal Gear Solid V: The Phantom Pain gibi efsane yapımlar WatchMojo’nun listesinde yer alıyor. Bu yüzden diyoruz ki WatchMojo’nun listesi en doğru listedir. Bu oyunlar gerçekten son 10 yıl içerisinde oyun dünyasına yön vermiş ve devrim yaratmıştır.

1 – The Witcher 3: Wild Hunt (2015)

2 – The Legend of Zelda: Breath of the Wild (2017)

3 – The Elder Scrolls V: Skyrim (2011)

4 – The Last of Us (2013)

5 – Grand Theft Auto V (2013)

6 – Mass Effect 2 (2010)

7 – Minecraft (2011)

8 – Portal 2 (2011)

9 – God of War (2018)

10 – Batman: Arkham City (2011)

11 – Persona 5 (2017)

12 – Metal Gear Solid V: The Phantom Pain (2015)

13 – Red Dead Redemption 2 (2018)

14 – NieR: Automata (2017)

15 – Super Smash Bros. Ultimate (2018)

16 – Celeste (2018)

17 – Super Mario Galaxy 2 (2010)

18 – Undertale (2015)

19 – Bloodborne (2015)

20 – Overwatch (2016)

