Son 10 yılın en önemli arkeolojik keşfi: Kurban edilmiş çocuklar...

Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, “Üniversitemiz akademisyenleri yaptıkları kazı çalışmaları ile kültürel zenginliğimizi gün yüzüne çıkarıyorlar. Bu çalışmalar uluslararası bilim insanları tarafından da kabul görüyor ve saygın yayınlarda yer alıyor. Doç. Dr. Haluk Sağlamtimur’un yaptığı bu çalışma, Antik çağlardan günümüze kadar olan sanatı kapsayan yayınların yer aldığı Amerikan görsel sanatlar dergisi Artnews’te son on yılın en önemli keşifleri arasında kabul gördü. Bu önemli kazı çalışmasında görev alan tüm akademisyenleri tebrik ediyorum” dedi.

'İNSAN KURBAN EDİLDİĞİNE DAİR KANITLAR'

Buluntular hakkında bilgi veren Doç. Dr. Sağlamtimur, “Seramik kaplar, boncuklar ve mozaikler, uzak Güney Mezopotamya kent medeniyetleri ile doğrudan bağlantı olduğunun bir göstergesidir. Zenginliği metal nesneler şeklinde gömmek, eski medeniyetlerin ortak bir özelliği olarak kabul edilir, ancak batı Asya'da Başur Höyük mezarları bu uygulamanın en eski örneğini temsil eder. Yapılan kemik incelemeleri, bu mezarlarda insan kurban edildiğine dair kanıtlar gösteriyor. Keşifleri, yeni bir savaş ağası toplumu ile ilişkili farklı bir zenginlik ve değer kavramının ilk örneğini ve muhtemelen kökenini gösterir. Bu yeni dünya görüşü batıya yayıldı ve Arslantepe, Alaca Höyük ve Troy'un kraliyet mezarlarının anlaşılmasına yardımcı oluyor, aynı zamanda Ur kraliyet mezarlarındaki zenginlik ve değer, ilk olarak Başur Höyük mezarlarında temsil edilen yeni bir dünyadan geliyor olabilir” diye konuştu. Dergide yer alan diğer arkeolog ve tarihçilerin önemli bulduğu keşifler ile ilgili Metropolitan Sanat Müzesi Mısır Sanat Bölümü Müdürü Dieter Arnold 2013 yılında, Pierre Tallet liderliğindeki bir Fransız misyonu, Wadi El-Jarf'taki Kızıldeniz sahilindeki bir mağarada, Giza'daki Kheops piramidine yapı taşlarını nakleden bir tekne kaptanının seyir defterinin kalıntılarını keşfetmesini önemli bir bulgu olarak değerlendirdi. Glasgow Üniversitesi Kölelik Tarihi Bölümünde Öğretim Üyesi Peggy Brunache ise 2017 yılında Thomas Jefferson’un tarihi Virginia konağı Monticello'daki köleleşmiş bir kadın olan Sally Hemings'in ikamet odası keşfedilmesini son 10 yılın önemli keşfi olarak yorumladı.