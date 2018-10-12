"Son 16 yıldır sporla ilgili devrimler gerçekleştirdik"

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, son 16 yıldır hem gençlikle hem de sporla ilgili çok ciddi devrimler gerçekleştirdiklerini belirterek, "Ülkemizin her şehrinde her ilçesinde hatta köylerine kadar sportif anlamda tesisler kazandırdık. Gençliğimiz için gençlik merkezlerimizle, yurtlarımızla tüm Türkiye'yi baştan sona donattık." dedi.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımıyla Isparta'daki 15 Temmuz Demokrasi ve Hükümet Meydanı'nda toplu açılış töreni düzenlendi.
Bakan Kasapoğlu, burada yaptığı konuşmada, Isparta'da açılışını yaptıklarını tesislerin hayırlı olmasını temenni ederek, herkesin spor yapması için önemli tesisler inşa ettiklerini söyledi.
"Son 16 yıldır hem gençlikle hem de sporla ilgili çok ciddi devrimler gerçekleştirdik. Ülkemizin her şehrinde her ilçesinde hatta köylerine kadar sportif anlamda tesisler kazandırdık. Gençliğimiz için gençlik merkezlerimizle, yurtlarımızla tüm Türkiye'yi baştan sona donattık." diyen Kasapoğlu, bütün hizmetlerin güçlü Türkiye, yarınlar ve gençler için olduğunu dile getirdi.
Bu çerçevede genç, yaşlı demeden herkesin tesisleri kullanmasını isteyen Kasapoğlu, sporu bir hayat felsefesi haline getirmek gerektiğini vurguladı.
Her bireyin erişebileceği ciddi spor tesisleri olduğuna değinen Kasapoğlu, şunları kaydetti:
"Gençlik merkezlerimiz var. Bununla birlikte yurtlarımız var, gençlerimiz için. Tüm tesislerimizi, tüm spor alanlarını çocuklarımızla her yaştan insanlarımızla doldurmanız. Tüm tesisler sizler için ihtiyacınız olan alanlara yeni tesisler kazandıracağız ama maalesef bazı yerlerdeki tesislerimizin kullanılırlığı noktasında sizlerin desteğine ihtiyaçımız var. Daha çok spor yapmamız lazım. Bununla birlikte Isparta'mızda hem kız ve erkek öğrenci yurtlarımız hem gençlik merkezlerimiz hem de spor tesislerimizin açılışını gerçekleştireceğiz. Bu tesislerimizin ülkemize yarınlarımıza, hayırlı uğurlu olmasını diliyorum."
Isparta Valisi Şehmus Günaydın da 14 ay önce yine Isparta'da toplu açılış yaparak 400 milyon liralık yatırımı vatandaşlara kazandırdıklarını anlattı.
Yine önemli yatırımların açılışını yaptıklarını belirten Günaydın, Isparta'nın hem refah hem ekonomik seviyesinde önemli gelişmeler olacağını sözlerine ekledi.
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