"Son 16 yıldır sporla ilgili devrimler gerçekleştirdik"

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, son 16 yıldır hem gençlikle hem de sporla ilgili çok ciddi devrimler gerçekleştirdiklerini belirterek, "Ülkemizin her şehrinde her ilçesinde hatta köylerine kadar sportif anlamda tesisler kazandırdık. Gençliğimiz için gençlik merkezlerimizle, yurtlarımızla tüm Türkiye'yi baştan sona donattık." dedi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımıyla Isparta'daki 15 Temmuz Demokrasi ve Hükümet Meydanı'nda toplu açılış töreni düzenlendi.

Bakan Kasapoğlu, burada yaptığı konuşmada, Isparta'da açılışını yaptıklarını tesislerin hayırlı olmasını temenni ederek, herkesin spor yapması için önemli tesisler inşa ettiklerini söyledi.

"Son 16 yıldır hem gençlikle hem de sporla ilgili çok ciddi devrimler gerçekleştirdik. Ülkemizin her şehrinde her ilçesinde hatta köylerine kadar sportif anlamda tesisler kazandırdık. Gençliğimiz için gençlik merkezlerimizle, yurtlarımızla tüm Türkiye'yi baştan sona donattık." diyen Kasapoğlu, bütün hizmetlerin güçlü Türkiye, yarınlar ve gençler için olduğunu dile getirdi.