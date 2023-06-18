Son 20 saniyede yetişti! Sınav salonuna giren öğrenciler derin nefes aldı... TYT heyecanında ter döken sadece onlar olmadı

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testi (AYT) saat 10.15 itibarıyla başladı. 160 sorunun sorulduğu AYT Testi 180 dakika sürüyor. Yabancı Dil Testi ise, saat 15.45'te başlayacak. 80 soru sorulacak testte süre, 80 dakika olacak.

DEPREM BÖLGESİNDE YKS HEYECANI

6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerin en büyük yıkımı yaşattığı illerden Hatay'da da Yükseköğretim Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumu başladı. YKS'ya girmek isteyen öğrenciler, sabahın erken saatlerinde aileleriyle sınava girecekleri merkezlerin yolunu tuttu. Hatay’da 20 sınav merkezinde YKS gerçekleştirildi.

Diğer okullarda olduğu gibi Mustafa Kemal Üniversitesi'nde de YKS'nın ikinci oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT) için sınava girecek öğrenciler binalara giriş yaptı. Giriş belgesi gösterip kontrolleri yapılan öğrenciler salonlara alındı. Evlatlarını YKS’ye getiren aileler de üniversite yerleşkesinde çocuklarının heyecanına ortak oldu.

Güneşli havayı fırsat bilen vatandaşlar, kampüs yerleşkesinde vakit geçirdi.

SINAVA SANİYELERLE YETİŞTİLER

Her yıl geç kalanların olduğu sınavda manzara bu yıl da değişmedi. Denizli'de sınav merkezine son anlarda gelen adaylar, koşarak sınava yetişmeye çalıştılar. Sınav salonlarının kapısı 10.00'da kapanacağı için 09.50'de görevliler tarafından çağrı yapıldı. Son 1 dakika kala koşarak kapıdan geçenlerin olduğu görüldü. Kapılar 10.00'da kapandı.

"DÜNKÜ SINAV ÇOK KOLAYDI"

İkinci üniversitesine girmek için ikinci oturuma katılan Hüseyin Zeyt Karta, "Dünkü sınav çok kolaydı. Sorular gayet açık ve netti. Zorlayıcı soru sayısı çok azdı. Yarım saat önceden geldim ve sınava çalışmadım. Bugünkü sınavın da çok zor olacağını düşünmüyorum. Zaten çok önemli konuları elemişler" dedi.

MARATON KOŞUSUNU ARATMADI

Elazığ'da da adaylar, sabahın erken saatlerinde sınava gireceği okula geldi. Öte yandan geç kalan ve koşarak gelen öğrencilerin çabası maraton yarışlarını aratmadı. Bazı öğrenciler kapıların kapanmasına saniyeler kala yetişti. Son 20 saniye kala koşarak gelen ve üzerinde eşyaları bulunan bir öğrenciye ise okulun önünde bekleyen Levent Serinkaya yardım etti. Emanetçiye yetişemeyecek durumda olan öğrencinin eşyalarını alan Serinkaya, sınav çıkışına kadar onu bekleyeceğini söyledi.

"SON 20 SANİYE VARDI"

Geç kalan öğrencinin emanetlerine sahip çıkan Levent Serinkaya, “Son saniye koşarak geldi. Son 20 saniye vardı. Çantasını bırakacak kimsesi yoktu, almak zorunda kaldık. Emanete verecek zamanı da yoktu. İnsanlık gereği çantasını aldık. Sınav çıkışı burada bekleyeceğiz ve çantasını kendisine teslim edeceğiz. Son saniyeydi. Giremese belki istikbali gidecek. Ama çok şükür kurtardık. Biz de kızımıza yardım edelim dedik” diye konuştu.

Kızını sınava getiren Celal Bingöl ise, “Rabbim hepsine başarılar versin. Çalışmayan için sıkıntı. Kolay değil. Emek verip istediği gibi geçmezse bir senesine daha mal oluyor. Anneye babaya ve çocuğa yardım etsin. Hepsine başarılar diliyorum” dedi.

(İHA)

