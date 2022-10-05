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Son 20 yılın en büyüğü! Van Gölü'nde sular çekildi, 30 yıllık çiftçi tarlasına geri döndü

05.10.2022 09:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Vanlı Seyfullah Kasımoğlu'nun 25 dönümlük arazisi Van Gölü'ndeki suyun çekilmesiyle tekrar ortaya çıktı. tapulu arazisinin tamamen gün yüzüne çıktığını belirten Kasımoğlu, "Van Gölü'nde, son 20 yılın en büyük su çekilmesini yaşıyoruz. Göl suları çekilince bu alandaki kuşlar göç edip, başka alanlara konakladılar ve şu an hiç kuş yok. Bu yılki çekilme ise diğer yıllara göre daha fazla oldu. Ben de tapulu olan arazilerimde tarım yapıyorum ve çok iyi verim elde ettim" dedi.

Son 20 yılın en büyüğü! Van Gölü'nde sular çekildi, 30 yıllık çiftçi tarlasına geri döndü

Dünyanın en büyük sodalı, 3 bin 712 kilometrekarelik yüzey alanı ile de Türkiye'nin en büyük gölü olma özelliğini taşıyan Van Gölü'nün suyu, 1992-1996 yıllarında etkili olan yağışlarla 2,5 metreye kadar yükseldi. Bu nedenle gölün çevresindeki birçok yerleşim yeri ile tarım alanı, sular altında kaldı. Göl suyu seviyesi, 1997-2002 yıllarında ise kuraklığa bağlı olarak 3 metre kadar düştü. Böylece daha önce sular altında kalan birçok alan, yeniden gün yüzüne çıktı. Erciş'te 30 yıllık çiftçi Seyfullah Kasımoğlu'nun 25 dönümlük arazisi de suyun çekilmesi ile tekrar görünür oldu.

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'BU YIL ÇEKİLME, DİĞER YILLARA GÖRE FAZLA'

Tapulu arazisinin 2002'den sonra tamamen gün yüzüne çıktığını ancak uzun dönem kullanamadığını belirten Seyfullah Kasımoğlu, başta flamingolar olmak üzere bölgeye onlarca kuş türünün geldiğini söyledi.

Kasımbağı Mahallesi'ndeki 25 dönümlük alanda, bu yıl silajlık mısır ekimi yapan Kasımoğlu, 200 ton ürün elde ettiğini belirterek, "Van Gölü'nde, son 20 yılın en büyük su çekilmesini yaşıyoruz. Göl suları çekilince bu alandaki kuşlar göç edip, başka alanlara konakladılar ve şu an hiç kuş yok. Bu yılki çekilme ise diğer yıllara göre daha fazla oldu. Ben de tapulu olan arazilerimde tarım yapıyorum ve çok iyi verim elde ettim" dedi.

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Van Gölü'nde sular çekilince ortaya çıktı! Sosyal medyadan paylaşınca defineciler akın etti... Uzman isim de şaşırmıştıVan Gölü'nde sular çekilince ortaya çıktı! Sosyal medyadan paylaşınca defineciler akın etti... Uzman isim de şaşırmıştı

(DHA)

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