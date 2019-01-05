Sarayburnu Camisi ve Külliyatı Yapma ve Yaşatma Derneği Başkanı Yusuf Ziya Sipahi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Osmanlı ve Selçuklu mimarisini harmanlayarak ortaya çıkarılan caminin 29 yılda tamamlandığını söyledi.

Belli bir bölümünde 2010 yılından itibaren ibadet yapılabilen caminin açılışı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2017 yılında gerçekleştirildi.

Geometrik biçimlerde kesilmiş küçük ahşap parçaların büyük bir yüzey oluşturmak üzere birbirleriyle geçmeli olarak birleştirilmesi tekniği kündekarinin de uygulandığı caminin çeşitli bölümlerindeki hat ve tezhip çalışmaları dikkat çekiyor.

GİRESUN (AA) - GÜLTEKİN YETGİN - Giresun'da yığma taş ile 29 yılda tamamlanan kündekarin tekniğinin de kullanıldığı Sarayburnu Camisi'nde, aynı anda 4 bin 500 kişi ibadet edebiliyor.

Taş yontma yöntemiyle yığma taşla yapılan bir eser meydana getirdiklerini ifade eden Sipahi, caminin uzun yıllar yaşayan bir kültürel miras olacağını kaydetti.

Sipahi, Sarayburnu Camisi'ni diğer camilerden ayıran en büyük özelliğinin taş olması olduğuna dikkati çekerek, "Ecdadımızın yaptığı gibi büyük yığma taş bir cami. 130 santimetre duvar kalınlığı, 16 metre duvar yüksekliği, 2 bin 588 metrekare kapalı alanı, irili ufaklı 17 kubbesi var. Son 200 yıldaki camilere baktığımızda bir örneği yok." dedi.

Caminin yerinin çok güzel olduğunu aktaran Sipahi, şöyle devam etti:

"Cami, uluslararası kullanılan Karadeniz Sahil Yolu kenarında bulunuyor. Yolu kullanan insanlarda camiyi gördüklerinde bir merak uyanıyor. Bu yoldan Müslim, gayrimüslim gelen giden çok, muhakkak camiyi ziyaret ediyorlar. Fırsatı olanlar, ilgi duyanlar camimize uğruyorlar, fotoğraflar çekiyorlar, bilgi almak isteyen de bilgi alıyor."

Sipahi, kendilerine camiyle ilgili bir çok soru geldiğine işaret ederek, "En çok 'Bu zamanda böyle ustanız var mıydı? Nasıl altından kalktınız ?' soruları geliyor. Tabi uzun bir sabır gerektiren bir iş, acele etmeden, nasıl ki ecdadımız yapmış, nesline bir eser bırakmış, bizimki de nesillere kalsın diye yapılan bir eser." ifadesini kullandı.