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Son 25 yılın en soğuk günlerini yaşayan ABD’den görüntüler

DÜNYA HABERLERİ  | 05.02.2019 11:41 | Son Güncelleme

ABD'de neredeyse 1 haftadır son 25 yılın en soğuk günlerini yaşatan kutup soğukları devam ediyor. Ülkenin farklı eyaletlerinde sıfırın altında 40'a kadar düşen hava sıcaklığı nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 12'yi buldu.

Dondurucu soğukların etkisini sürdürdüğü ABD’den kareler...

ABD buz tuttu!

Manhattan'ın merkezindeki Bryant Park'taki Josephine Shaw Lowell çeşmesi de buz tutarak turistler için ilginç görüntüler oluşturdu.
New Jersey'de bazı okullar, sabah gecikmeli olarak eğitime başladı. Michigan Eyaleti'nde de soğuk havalar nedeniyle resmi dairelerin kapalı olacağı duyuruldu.
Sputnik Türkiye'nin haberine göre, New York ve New Jersey eyaletlerinde sabah saatlerinde hissedilen hava sıcaklığının sıfırın altında 29 dereceye kadar düşmesi sonucu, iki eyaleti birbirinden ayıran Hudson Nehri'nin bir kısmı buz tuttu.
ABD basınına göre, Iowa'nın farklı bölgelerinde buzlu ve karlı yollarda meydana gelen trafik kazalarında 3 kişi yaşamını yitirdi, Iowa ve Minnesota'da 2 kişi soğuktan donarak can verdi.
Dondurucu soğuklar ABD'nin bazı eyaletlerinde hayatı felce uğrattı.
Ülkenin farklı eyaletlerinde sıfırın altında 40'a kadar düşen hava sıcaklığı nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 12'yi buldu.
Uzmanlar, özellikle yaşlı ve hastaların mecbur kalmadıkça evden çıkmamaları, elektrikli ısıtıcı ve battaniye kullanımı konusunda dikkatli olunması uyarısında bulunuyor.
ABD'de, neredeyse bir haftadır son 25 yılın en soğuk günlerini yaşatan kutup soğukları devam ediyor.
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Anahtar Kelimeler:
ABD soğuk hava

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