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Son 3 günde 13 ilde 41 orman yangını! Tesadüf mü, sabotaj mı?

30.07.2021 10:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manavgat’ta önceki gün dört noktada birden başlayan yangın ciğerleri dağlarken Marmaris de alevlere boğuldu. Türkiye’nin farklı bölgelerinde son üç gün içinde 13 ilde 41 orman yangını, sabotaj kuşkusuna yol açtı. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Türkiye’nin farklı yerlerinde çıkan yangınların başsavcılıklar tarafından araştırıldığını belirtti.

Son 3 günde 13 ilde 41 orman yangını! Tesadüf mü, sabotaj mı?

Muğla’nın Marmaris ilçesi Armutalan Mahallesi, Siteler mevkisindeki ormanlık alanda dün 13.11’de yangın çıktı. Alevler, 5 dakika içinde rüzgârın da etkisiyle kilometrelerce alana yayıldı. Yangına 14 arazöz, 6 su tankeri, 4 ilk müdahale aracı, 6 helikopter, 1 uçak, 6 hizmet aracı, 5 dozer, 5 treyler, 11 teknik personel, 5 orman muhafaza memuru ve 135 yangın söndürme işçisiyle müdahale edildi.

İçmeler Mahallesi’nde yangından kaçmak isterken, motosikletiyle kaza yapan Şahin Akdemir (25) alevlerin arasında kalarak can verdi. Alevler, Siteler, Armutalan ve Turban bölgelerinde ev ve otellere kadar indi. Oyun oynarken, yangını çıkardıkları iddia edilen biri 8 diğeri 10 yaşındaki 2 çocuk Emniyet’e götürüldü.

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BELEDİYE BAŞKANI: SABOTAJ İHTİMALİ ÇOK KUVVETLİ

Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, “Şu anda yerleşim yerlerinde tehlike gözükmüyor. Bozburun yarımadasına doğru giden yangın devam ediyor. Yangının 3 farklı noktada başladığını değerlendiriyoruz. Birkaç noktada aynı anda yangın çıkması nedeniyle sabotaj ihtimali oldukça kuvvetli” dedi.

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BODRUM

Muğla’da Bodrum ilçesi sınırlarına yakın Meşelik Mahallesi Kuyucak mevkisindeki çam ağaçları ile kaplı ormanlık alanda dün saat 14.30’da yangın çıktı. Yangın, kısa sürede geniş bir alana yayıldı. 5 yıldızlı 2 otelin bahçesine kadar dayanan alevlere 8 arazöz ve 6 itfaiye aracı ve 40 orman işçisi ile müdahale edildi. Otellere sıçrayan yangın sorası karayolunu alevler sardı. Plajda mahsur kalan turistlerin imdadına tur tekneleri ve bölgede balıkçılık yapanlar yetişti. Bazı tekne sahipleri gönüllü olarak otellerde kalan turistlerin tahliyesi için destek verdi.

MARMARİS

ANTALYA

Manavgat’ın yanı sıra Kepez ilçesinde, AVM, sera ve evlerin yakınındaki çalılık alanda da dün yangın çıktı. Yerleşim yerleri ve sera alanlarının ortasındaki ot ve çalılık alanda başlayan yangın, hızla büyüdü. Yangın, Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi sonucu daha fazla büyümeden söndürüldü. Bir şüpheli yakalandı. Gündoğmuş ilçesinde çıkan orman yangını ise kontrol altına alındı.

MANİSA

ADANA

Kozan’da önceki akşam ormanlık alanda başlayan yangın dün de sürdü. Bölgedeki birçok yerleşim yeri alevler içinde kaldı. Aladağ ilçesinde de önceki akşam ormanlık alanda yangın çıktı. Yangın nedeniyle bazı evler tedbir amaçlı boşaltıldı. Yangın, Karaisalı ve İmamoğlu ilçelerinin sınırlarına kadar yayıldı.

MERSİN

OSMANİYE

Osmaniye’de 3 ayrı bölgede çıkan yangınlardan 2’si kontrol altına alındı. Yerleşim yerlerine sıçrayan, evlerin ve bahçelerin yandığı, ahırlardaki havyanların da öldüğü yangının ardından gözaltına alınan 5 kişiden 2’si serbest bırakıldı. 3 şüphelinin hakkında daha önce tarla açmak suçundan işlem yapıldığı ortaya çıktı.

OSMANİYE

MERSİN

Aydıncık’ta önceki gün başlayan yangın, poyrazın etkisiyle hızla büyüdü. Tedbir amaçlı 5 köydeki 202 ev tedbiren boşaltıldı. Silifke’nin Boğsak, Işıklı ve Hırmanlı Mahallesi’nde devam eden yangın, Yeşilovacık Mahallesi’ne de sıçradı. Yangınlara müdahale gece boyu sürdü.

MANAVGAT

KAYSERİ

Yahyalı ilçesindeki Aladağlar Milli Parkı’nda önceki gün başlayan yangın kısmen kontrol altına alındı. Yangın bölgesinde şiddetli rüzgar çalışmaları zorlaştırıyor.

BAŞSAVCILIKLAR HAREKETE GEÇTİ

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Türkiye’nin farklı yerlerinde çıkan yangınların başsavcılıklar tarafından araştırıldığını belirtti. Gül, Twitter’den “Yangınların kaynağı ve sebebi başsavcılıklar tarafından her yönüyle araştırılmaktadır. Bütün ihtimaller titizlikle inceleniyor, ilgili tüm kurumlarca gerekli adımlar hassasiyetle atılıyor” yazdı.

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EKİPLER TEYAKKUZDA

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum Antalya'nın Manavgat ilçesindeki Orman Yangını Yönetim Merkezi'nde gazetecileri bilgilendirdi.

Pakdemirli, “3 uçak, 38 helikopter, 472 arazöz ve 4 bin personelle yangınlarla mücadele ediyoruz. İlk tespitlerimize göre 150 büyükbaş, 1000 küçükbaş hayvan, 6 bin dekar tarım arazisi ve 500 dekar ağırlıklı muz serasında zarar var” dedi.

Osmaniye, Adana, Mersin ve Antalya'da orman yangını: Evler yanıyorOsmaniye, Adana, Mersin ve Antalya'da orman yangını: Evler yanıyor

ERDOĞAN: VATANDAŞIN YANINDAYIZ

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, bakanlarla telefonda sürekli görüşerek bilgi aldı. Erdoğan, yangınların söndürülmesi için devletin tüm imkanlarıyla seferber olduğunu belirterek, vatandaşların yanında olduklarını ifade etti.

KILIÇDAROĞLU: SABOTAJSA HESABI SORULUR

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Marmaris’teki yangınla ilgili, “Bu bir sabotaj mı, devlet bunu mutlaka tespit edecektir. Ormanlarımızın, hayatını kaybeden vatandaşlarımızın, çalışanlarımızın, ormanlarda yaşayan canlıların hesabı sorulur. Bu konuda hepimiz biriz; tek yüreğiz. Bu böyle bilinsin” mesajını paylaştı.

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