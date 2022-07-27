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  4. Son 300 yılın en büyük pembe elmaslarından biri Angola'da bulundu! Satışa çıkarılacak

Son 300 yılın en büyük pembe elmaslarından biri Angola'da bulundu! Satışa çıkarılacak

27.07.2022 14:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Angola'da 170 karat büyüklüğünde pembe elmas bulundu. Avustralya merkezli bir şirketin bulduğu elmasın son 300 yılın en büyük pembe elmaslarından biri olduğu belirtildi. Angola devletine ait elmas, gerçekleştirilecek uluslararası ihale ile satışa çıkarılacak. 2017 yılında Hong Kong’da açık artırmaya çıkarılan ve şimdiye kadar satılan "en pahalı pembe elmas" olarak bilinen 59.6 karatlık "Pembe Yıldız" adlı elmas ise 71.2 milyon dolara alıcı bulmuştu.

Avustralya merkezli Lucapa Diamond şirketi, Angola'da büyük bir elmas buldu. Şirketten yapılan açıklamada, ülkenin kuzeydoğusundaki Lulo madeninde 170 karatlık pembe bir elmas (The Lulo Rose) bulunduğu, bunun son 300 yılda keşfedilen en büyük pembe elmaslardan biri olduğu ifade edildi.

PEMBE ELMAS ULUSLARARASI İHALE İLE SATIŞA ÇIKARILACAK

Angola Maden Kaynakları Bakanı Diamantino Azevedo ise, "Lulo'dan çıkarılan bu muhteşem pembe elmas, Angola'yı dünya sahnesinde önemli bir aktör olarak göstermeye devam ediyor" dedi. Angola devletine ait elmas, ülkenin ticaret firması Sodiam tarafından gerçekleştirilecek uluslararası ihale ile satışa çıkarılacak.

pembe elmas

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"EN PAHALISI" 71.2 MİLYON DOLARA ALICI BULMUŞTU

Öte yandan 2017 yılında Hong Kong’da açık artırmaya çıkarılan 59.6 karatlık "Pembe Yıldız" adlı elmas 71.2 milyon dolara alıcı bulmuştu. Pembe Yıldız, şimdiye kadar satılan "en pahalı pembe elmas" olarak biliniyor. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Angola pembe elmas
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