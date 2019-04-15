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Son 4 Yangtze kaplumbağasından biri öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.04.2019 13:08 | Son Güncelleme

Çin’in güneyindeki Suzhou hayvanat bahçesinde yaşayan dünyadaki son 4 Yangtze kaplumbağasından biri öldü.Nadir kaplumbağalar olarak bilinen ve dünyada sadece 4 tane kalan Yangtze kaplumbağalarından biri Çin’in güneyindeki Suzhou hayvanat bahçesinde öldü.

Son 4 Yangtze kaplumbağasından biri öldü

Çin’in güneyindeki Suzhou hayvanat bahçesinde yaşayan dünyadaki son 4 Yangtze kaplumbağasından biri öldü.
Nadir kaplumbağalar olarak bilinen ve dünyada sadece 4 tane kalan Yangtze kaplumbağalarından biri Çin’in güneyindeki Suzhou hayvanat bahçesinde öldü. Hayvanat bahçesindeki yerel ve uluslararası uzmanlar, Yangtze kaplumbağalarının türünü devam ettirmek için 90 yaşın üzerinde olan dişi kaplumbağayı ölmeden 24 saat önce 5. kez yapay yolla döllemeyi denedi. Yetkililer, operasyonda herhangi bir komplikasyon olmadığını ve işlem sonrasında kaplumbağanın sağlık durumunun iyi olduğunu ancak hayvanın ertesi gün kötüleştiğini söyledi.
Kaplumbağanın ölüm nedeninin araştırıldığı bildirilirken, yumurtalık dokusu gelecekte yapılacak araştırmalar için alındı.
Dişi kaplumbağanın ölmesinden sonra Çin’deki hayvanat bahçesinde 1 adet erkek kaplumbağa kalırken, diğer ikisi Vietnam’da vahşi doğada yaşıyor. Kaplumbağanın yanıltıcı doğası yüzünden, Vietnam’daki yaşayan iki kaplumbağanın cinsiyetini tanımlamanın zor olduğu söyleniyor.

Son 4 Yangtze kaplumbağasından biri öldü

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