Son 5 ayda 2 uçağı düşen Boeing’ten açıklama

Boeing, son 5 ayda 2 uçağının düşmesiyle birlikte birçok ülkenin 737 MAX modelini uçuşa yasaklaması üzerine açıklamada bulundu. Şirket uçağın güvenli olduğunu, yeni bir yazılım güncellemesinin de yapıldığını kaydetti.

Boeing, son 5 aydaki 2 uçak kazasının ardından model 737-8 MAX ve 737-9 MAX uçaklarının, birçok ülke tarafından uçuşa yasaklanması üzerine açıklama yapıldı. Açıklamada, uçağın güvenli olduğu vurgulanarak, “Son birkaç aydır, zaten güvenli olan bir uçağı daha da güvenli hale getirmek için bir uçuş kontrol yazılım güncellenmesi geliştirmektedir” ifadesi kullanıldı. Uçuş güvenliğinin daima birinci öncelik olduğu ifade edilen açıklamada, “737 MAX, kendilerini bütünüyle işlerine adamış yetenekli çalışanlarımızın tasarladığı, ürettiği ve destek sağladığı güvenli bir uçaktır” denildi.

“Geliştirme FAA ile işbirliği içinde yapılmaktadır”

Firma, 737-8 MAX ve 737-9 MAX uçaklarının son birkaç aydır uçuş kontrol yazılım güncellenmesi üzerinde çalışıldığını kaydederek, yazılım güncellemesinin geliştirilmesi, planlanması ve sertifikasyonu için ABD Federal Havacılık Kurulu (FAA) ile yakın iş birliği içinde çalıştığı ifade edildi. Bu güncellemenin, müşterilerden alınan geri bildirimlerle yapıldığı söylenen açıklamada, güncellemenin gelecek haftalarda tüm 737 MAX filosuna uygulanmak üzere yayınlanacağı bildirildi.