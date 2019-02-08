Son 6 yılda kadınlarda yüzde 32, erkeklerde yüzde 24 büyüdük

Uzmanlar obezitede Avrupa’da başı çeken ülkeler arasında gösterilen Türkiye’de son 6 yılda kadınlarda yüzde 32,3 erkeklerde ise yüzde 24 artış olduğunu belirtti. Obeziteden ameliyatsız mide botoksu ile kurtulmanın mümkün olduğunu belirten Burtom Konur Cerrahi Tıp Merkezi Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Berge Ede, mide sinirleri üzerine enjekte edilen tıbbi protein sayesinde 6 ayda 20 kilo verilebileceğini söyledi.

Op.Dr. Berge Ede, mide botoksu ile ilgili önemli bilgiler verdi. Erişkin kadınlarda vücuttaki yağ oranının yüzde 30’dan, erişkin erkeklerde ise yüzde 25’ten fazla olmasının obezite olarak kabul edildiğini belirten Ede, Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre dünyada yaklaşık 2.3 milyar kişinin fazla kilolu ve 700 milyon kişinin ise obez olduğunu söyledi. Ede, Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre Türkiye’de son 6 yılda obezite oranındaki artışın, kadınlarda yüzde 32.3, erkeklerde ise yüzde 24 olduğunu dile getirdi.

Mide botoksu ile 6 ayda 20 kilo

Botoksun "Clostridium Botulinum" isimli bakteriden elde edilen ve enjeksiyon yoluyla vücuda uygulanan tıbbi bir protein olduğunu belirten Ede, "Bu protein, uygulandığı bölgenin sinirlerindeki elektriksel akımı durdurur ve bu sayede 4-6 ay süreyle kasların kasılmasını önler. Dünyada 10-15 yıldır uygulanan mide botoksu, endoskopik olarak uygulanan, midenin iştah ve açlık üzerinde etkili olan sinir ve kaslarını geçici olarak etkisiz hale getirmeyi amaçlayan ameliyatsız bir obezite tedavi yöntemidir. Ortalama 15-20 dakika süren uygulamanın ardından, midenin iştah ve açlık üzerinde etkili olan sinir ve kasları 4-6 ay süreyle etkisiz hale getirildiği için iştah azalır, mide kaslarının kasılma yeteneğini kaybetmesi nedeniyle midenin boşalması gecikir, besinlerin midede daha uzun süre kalması sayesinde tokluk süresi uzar, daha az gıdayla daha kolay doyulur ve kilo kaybedilir. Botoks enjeksiyonu, endoskopi (gastroskopi) uygulaması eşliğinde gerçekleştirilir. Hastaya verdiği rahatsızlık, sadece ’gastroskopi’ uygulaması kadardır. Mide botoksu endoskopik olarak uygulandığı için ameliyatların gerektirdiği herhangi bir hazırlığa ihtiyaç duyulmaz. Ucunda kamera bulunan boru şeklindeki endoskopi cihazı ağız yoluyla mideye ulaştırılmadan önce hastaya ilaçlar verilerek rahatlaması sağlanır. Cihaz mideye ulaştıktan ve mide görüntülendikten sonra uygulama bölgelerine botoks enjeksiyonu yapılır. Ortalama 15-20 dakika süren uygulamanın ardından hasta uyandırılır ve 1-2 saat sonra taburcu edilir" dedi.