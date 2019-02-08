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Son 6 yılda kadınlarda yüzde 32, erkeklerde yüzde 24 büyüdük

SAĞLIK HABERLERİ  | 08.02.2019 09:51 | Son Güncelleme

Uzmanlar obezitede Avrupa’da başı çeken ülkeler arasında gösterilen Türkiye’de son 6 yılda kadınlarda yüzde 32,3 erkeklerde ise yüzde 24 artış olduğunu belirtti.

Uzmanlar obezitede Avrupa’da başı çeken ülkeler arasında gösterilen Türkiye’de son 6 yılda kadınlarda yüzde 32,3 erkeklerde ise yüzde 24 artış olduğunu belirtti. Obeziteden ameliyatsız mide botoksu ile kurtulmanın mümkün olduğunu belirten Burtom Konur Cerrahi Tıp Merkezi Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Berge Ede, mide sinirleri üzerine enjekte edilen tıbbi protein sayesinde 6 ayda 20 kilo verilebileceğini söyledi.
Op.Dr. Berge Ede, mide botoksu ile ilgili önemli bilgiler verdi. Erişkin kadınlarda vücuttaki yağ oranının yüzde 30’dan, erişkin erkeklerde ise yüzde 25’ten fazla olmasının obezite olarak kabul edildiğini belirten Ede, Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre dünyada yaklaşık 2.3 milyar kişinin fazla kilolu ve 700 milyon kişinin ise obez olduğunu söyledi. Ede, Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre Türkiye’de son 6 yılda obezite oranındaki artışın, kadınlarda yüzde 32.3, erkeklerde ise yüzde 24 olduğunu dile getirdi.

Mide botoksu ile 6 ayda 20 kilo
Botoksun "Clostridium Botulinum" isimli bakteriden elde edilen ve enjeksiyon yoluyla vücuda uygulanan tıbbi bir protein olduğunu belirten Ede, "Bu protein, uygulandığı bölgenin sinirlerindeki elektriksel akımı durdurur ve bu sayede 4-6 ay süreyle kasların kasılmasını önler. Dünyada 10-15 yıldır uygulanan mide botoksu, endoskopik olarak uygulanan, midenin iştah ve açlık üzerinde etkili olan sinir ve kaslarını geçici olarak etkisiz hale getirmeyi amaçlayan ameliyatsız bir obezite tedavi yöntemidir. Ortalama 15-20 dakika süren uygulamanın ardından, midenin iştah ve açlık üzerinde etkili olan sinir ve kasları 4-6 ay süreyle etkisiz hale getirildiği için iştah azalır, mide kaslarının kasılma yeteneğini kaybetmesi nedeniyle midenin boşalması gecikir, besinlerin midede daha uzun süre kalması sayesinde tokluk süresi uzar, daha az gıdayla daha kolay doyulur ve kilo kaybedilir. Botoks enjeksiyonu, endoskopi (gastroskopi) uygulaması eşliğinde gerçekleştirilir. Hastaya verdiği rahatsızlık, sadece ’gastroskopi’ uygulaması kadardır. Mide botoksu endoskopik olarak uygulandığı için ameliyatların gerektirdiği herhangi bir hazırlığa ihtiyaç duyulmaz. Ucunda kamera bulunan boru şeklindeki endoskopi cihazı ağız yoluyla mideye ulaştırılmadan önce hastaya ilaçlar verilerek rahatlaması sağlanır. Cihaz mideye ulaştıktan ve mide görüntülendikten sonra uygulama bölgelerine botoks enjeksiyonu yapılır. Ortalama 15-20 dakika süren uygulamanın ardından hasta uyandırılır ve 1-2 saat sonra taburcu edilir" dedi.

Mide botoksu kimlere uygulanabilir?
Ede, sözlerini şu şekilde sürdürdü: "Teknik herkese uygulanabilecek yan etkisiz bir teknik. Ancak botoks alerjisi olanlarda, mide ülseri, gastrit, on iki parmak bağırsağı ülseri gibi durumlarda uygulanması önerilmiyor ve öncelikle bu problemin düzeltilmesi gerekiyor. Bu nedenlerle gastroskopi ile işlem öncesi mutlaka midenin değerlendirilmesi gerekir. İşlem sonrası çok sık olmayarak bulantı, şişkinlik şikayetleri olabiliyor. Botoks işleminden sonra ilk 6 aylık sürecin iyi değerlendirilmesi gerekir. Botoksun etki süresi ortalama 4-6 ay kadar. Bundan sonraki süreçte botoksun tekrarlanıp tekrarlaması hastanın genel durumuna bağlı olarak gelişiyor. Mesela 75-80 kiloluk bir hastanın bu sürede 15-20 kilo vermesi mümkün bu da 6 ay sonunda ideal kilosuna ulaştı anlamına gelir. Sağlık problemleri de düzeldi ise botoksun yenilenmesine gerek duyulmaz ancak diyet ve spor programını devam ettirmesi istenir. 6 aylık süreçten sonra bir miktar daha kilo kaybına ihtiyaç olduğu düşünülürse ve yapılan teknikten başarı elde edilmişse botoks tekrar edilebilir. Literatür bilgilerinde 3 seansa kadar öneriliyor. Biz burada hasta ile beraber karar veriyoruz. Hasta diyette uyumluysa ve mevcut 6 aylık süreci iyi değerlendirdiyse uzun süreli tokluğu kendisine oluşturduğu değişikliklerden yakınmıyor ise bu süreci uzatabiliyoruz."

Mide botoksunun avantajları nelerdir?
Ede, "15 dakika gibi kısa bir sürede yapılıyor olması, hastanede yatış gerektirmemesi ve kişinin hemen sosyal yaşantısına geri dönebilmesi yöntemin avantajlı özellikleri arasında. Ancak yöntemin başarılı olabilmesi için en önemli kriterin uygulama sonrası kişilerin diyet uyumu ile alakalı olduğu için mutlaka diyetisyen kontrolünde bir beslenme programı oluşturulması gerekiyor. Mide botoksu, vücut kitle indeksi (VKI) 35’in altında olan 18-65 yas arasındaki kişilere uygulanabilmektedir. Ancak botoks alerjisi olanlarda, mide ülseri, gastrit, on iki parmak bağırsağı ülseri gibi durumlarda uygulanması önerilmiyor ve öncelikle bu problemin düzeltilmesi gerekiyor. Gastroskopi ile işlem öncesi mutlaka midenin değerlendirilmesi gerekir. İşlem sonrası çok sık olmayarak bulantı, şişkinlik şikayetleri olabiliyor. Botoks işleminden sonra ilk 6 aylık sürecin iyi değerlendirilmesi gerekir. Botoksun etki süresi ortalama 4-6 ay kadar. Bundan sonraki süreçte botoksun tekrarlanıp tekrarlaması hastanın genel durumuna bağlı olarak gelişiyor. Mide botokosu uygulamasından 3 gün sonra, iştahta ve açlık hissinde azalma görülmeye başlanır. 1 hafta sonra bu etkiler azami seviyeye ulaşır ve 4-6 ay süreyle devam eder" diye bilgi verdi.

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