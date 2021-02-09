‘Son Akşam Yemeği’ni sadece 12 kişi ziyaret edebilecek

Koronavirüsü salgınının Avrupa’da en çok etkilediği ülkelerin başında gelen İtalya’da kısıtlamalar gevşemeye başladı. İtalya yönetimi turizmi canlandırmak ve ekonomiyi tekrar harekete geçirmek için koronavirüs yasaklarını gevşetme kararı alırken birçok turistik nokta da ziyarete açılmaya başlıyor.

Milano’da bulunan “Son Akşam Yemeği” isimli eser de tekrar ziyarete açıldı.

Ünlü sanatçı ve mucit Leonardo da Vinci’nin Hz. İsa’nın son akşam yemeğini tasvir eden meşhur tablosu, “Son Akşam Yemeği”nin de bulunduğu Santa Maria delle Grazie Kilisesi’ne ziyaretçi alımına başlandı. Bugünden itibaren ziyaretçiler kiliseyi ziyaret edebilecek ve bu eseri görebilecek.

Fakat koronavirüsü öncesinde sırayla 35 kişinin alındığı alana bu sefer ziyaretçiler 12’şerli gruplar halinde giriş yapabilecek. Bu durum özellikle tabloda tasvir edilen 12 havariyi akıllara getirdi.

Hz. İsa’nın öldürülmeden önce yediği son akşam yemeğini tasvir eden sanat eserini ziyaret uzun bir aranın ardından başladı.

Sosyal medyada birçok kullanıcı Hz. İsa’nın 12 havariye dönerek, “İçinizden biri bana ihanet edecek” sözünü hatırlatarak salona her seferinde 12 turist getirilmesinin şaşırtıcı bir tesadüf olduğunu söyledi.