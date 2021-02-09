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‘Son Akşam Yemeği’ni sadece 12 kişi ziyaret edebilecek

09.02.2021 16:54 | Son Güncelleme:
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‘Son Akşam Yemeği’ni sadece 12 kişi ziyaret edebilecek

Koronavirüs salgınının en sert vurduğu ülkelerden İtalya'da normalleşme çabaları devam ediyor. Bugün Milano'daki "Son Akşam Yemeği" tablosu tekrar ziyarete açıldı. Fakat eseri görmek için 12'şerli gruplar oluşturulması sosyal medyada gündem oldu.

Koronavirüsü salgınının Avrupa’da en çok etkilediği ülkelerin başında gelen İtalya’da kısıtlamalar gevşemeye başladı. İtalya yönetimi turizmi canlandırmak ve ekonomiyi tekrar harekete geçirmek için koronavirüs yasaklarını gevşetme kararı alırken birçok turistik nokta da ziyarete açılmaya başlıyor.

Milano’da bulunan “Son Akşam Yemeği” isimli eser de tekrar ziyarete açıldı.

Ünlü sanatçı ve mucit Leonardo da Vinci’nin Hz. İsa’nın son akşam yemeğini tasvir eden meşhur tablosu, “Son Akşam Yemeği”nin de bulunduğu Santa Maria delle Grazie Kilisesi’ne ziyaretçi alımına başlandı. Bugünden itibaren ziyaretçiler kiliseyi ziyaret edebilecek ve bu eseri görebilecek.

Fakat koronavirüsü öncesinde sırayla 35 kişinin alındığı alana bu sefer ziyaretçiler 12’şerli gruplar halinde giriş yapabilecek. Bu durum özellikle tabloda tasvir edilen 12 havariyi akıllara getirdi.

Hz. İsa’nın öldürülmeden önce yediği son akşam yemeğini tasvir eden sanat eserini ziyaret uzun bir aranın ardından başladı.

Sosyal medyada birçok kullanıcı Hz. İsa’nın 12 havariye dönerek, “İçinizden biri bana ihanet edecek” sözünü hatırlatarak salona her seferinde 12 turist getirilmesinin şaşırtıcı bir tesadüf olduğunu söyledi.

SON AKŞAM YEMEĞİ NE ANLATIYOR?

15’inci yüzyılın sonunda Leonardo da Vinci tarafından Milano’daki Santa Maria delle Grazie Kilisesi’nin yemek salonuna yapılan ve Batı dünyasının en ikonik resmi olan “Son Akşam Yemeği” 12 havarisi ile son yemeğini yiyen İsa’yı ve havarilerini gösteriyor.

İsa’nın 12 havarisi arasında birinin kendisine ihanet edeceğini söylemesinin ardından yaşananları resmeden Leonardo da Vinci’nin eseri 7 metreye 8.8 metre genişliğinde.

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