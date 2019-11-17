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Son ana kadar vazgeçmedi! Doktordan sedye üzerinde kalp masajı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.11.2019 01:21 | Son Güncelleme

Bartın’da muayene olmak için gittiği hastane bahçesinde kalp krizi geçiren yaşlı adama, doktorlar sedye üstünde kalp masajı yaptı. Yaşlı adam tüm müdahaleye rağmen kurtulamadı.

Son ana kadar vazgeçmedi! Doktordan sedye üzerinde kalp masajı!

Edinilen bilgilere göre, 70 yaşındaki Metin Ay muayene olmak için gittiği Bartın Devlet Hastanesi bahçesinde aniden yere yığıldı.

Durumun bildirilmesinin ardından olay yerine gelen acil servis ekipleri tarafından sedyeye alınan yaşlı adamın kalp krizi geçirdiği belirlendi. Bunun üzerine olay yerine çağrılan doktor, sedyeye çıkarak Metin Ay’a kalp masajı yapmaya başladı.

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Yaşlı adam yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Olay anı hastane bahçesindeki diğer vatandaşlar tarafından cep telefonu ile anbean kaydedildi. (İHA)

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bartın kalp masajı

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