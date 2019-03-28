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Son anda ele geçirildi! İstanbul'da tarihi eser operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.03.2019 14:41 | Son Güncelleme

İstanbul'da düzenlenen operasyonlarda, yurt dışına kaçırılmaya çalışılan 836 parça tarihi eser kurtarıldı. Polis ekiplerince yapılan teknik ve fiziki takip ile istihbarat çalışmalarının ardından geçen hafta Fatih'te birçok adrese düzenlenen 6 operasyonda, 7 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir suç örgütünün çok sayıda tarihi eseri, yurt dışına kaçıracağı istihbaratı üzerine operasyon başlattı. İşte operasyon sonunda ele geçirilen tarihi eserler...

Kiliya idolünün ikizi son anda kurtarıldı

İstanbul polisi tarafından tarihi eser kaçakçılığına yönelik düzenlenen operasyonun çarpıcı ayrıntıları da ortaya çıktı. Erken dönem tunç çağından kalma 5 bin yıllık paha biçilmez Kiliya mermer idolünün, kaçakçılar tarafından yurt dışına çıkarılmak üzereyken polis tarafından son anda kurtarıldığı öğrenildi.
Kültür ve Turizm Bakanlığı, ABD’nin New York eyaletinde 2 önce yıl düzenlenen açık artırmada, Türkiye'den kaçırılan ve 14,5 milyon dolara (yaklaşık 77 milyon lira) alıcı bulan aynı çağlardaki paha biçilmez Kiliya mermer idolünün satışına ihtiyati tedbir koydurmuş, yapılan bütün çabalar eserin yurda getirilmesine yeterli olmamıştı.
O tarihlerde Anadolu’dan kaçırılan Kiliya mermer idolünün bir benzeri, kaçakçılar tarafından yurt dışına çıkarılmak üzere olduğu istihbaratını alan İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, tarihi eser kaçakçılığı yaptığı tespit edilen kişilere yönelik 1 - 26 Mart tarihleri arasında Fatih ve Küçükçekmece’de 6 ayrı operasyon gerçekleştirdi.
Yürütülen soruşturmada, erken dönem tunç çağından kalma 5 bin yıllık Kiliya mermer idolü, 4 bin yıllık tunç çağlarına ait baltalar, ok, mızrak uçları, İbranice ve Ermenice el yazmaları ile Yunan dilinde İncil'in de aralarında bulunduğu 836 parça tarihi objeyi yurdışına kaçırmaya çalışan 7 kaçakçı yakalandı.
Zanlıların iş yerlerinde yapılan aramada, tarihi eser niteliği taşıyan en çarpıcı objeler arasında yıllar önce Türkiye'den kaçırılan ve New York eyaletindeki müzayedede 14,5 milyon dolara (yaklaşık 77 milyon lira) satılan Kiliya tipi mermer idolün benzerinin yurt dışına kaçırılmak üzereyken son anda kurtarıldığı belirlendi.
Yunan-Bizans dönemlerine ait sikke görünümlü metal objeler, erken dönem tunç çağından kalma 5 bin yıllık Kiliya mermer idolü, 4 bin yıllık Tunç çağlarına ait baltalar, ok, mızrak uçları, İbranice ve Ermenice el yazmaları ile Yunan dilinde İncil'in de aralarında bulunduğu 836 parça tarihi eser grubunun Anadolu kökenli olduğu tespit edildi.
El konulan tarihi eserler, mahkeme kararının ardından İstanbul Müze Müdürlüğüne teslim edileceği kaydedildi. (İHA)
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Anahtar Kelimeler:
tarihi eser operasyon

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