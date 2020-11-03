HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Son anda kurtuldular! Seyir halindeki otomobil alev topuna döndü

Son anda kurtuldular! Seyir halindeki otomobil alev topuna döndü

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.11.2020 09:18 | Son Güncelleme

Bursa'da seyir halindeyken lastikleri alev alan otomobil, kullanılmaz hale geldi. Otomobilde bulunan 3 kişi araçtan atlayarak kurtuldu.

Son anda kurtuldular! Seyir halindeki otomobil alev topuna döndü

İstanbul- Bursa- İzmir Otoyolu’nda dün saat 22.00 sıralarında Bursa'ya doğru gelen otomobil, seyir halindeyken alev aldı. Lastiklerden motor kısmına sıçrayan alevler kısa sürede otomobili sararken otomobilde bulunan 3 kişi araçtan atlayarak kurtuldu. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü.

b0b04d159e8b9a6d826eb23f0c3b1cda

UZUN ARAÇ KUYRUKLARI OLUŞTU

Otomobilin hurdaya döndüğü yangın nedeniyle otoyolda uzun araç konvoyları oluştu. Otomobilin çekici yardımıyla yoldan kaldırılmasının ardından trafik yeniden normale döndü.

Kaynak: DHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
29 kız çocuğunu mumyalayıp insan bebek yaptı! 29 kız çocuğunu mumyalayıp insan bebek yaptı!
İzmir için korkutan uyarı: Ana artçı henüz olmadıİzmir için korkutan uyarı: Ana artçı henüz olmadı
Hızlı kilo vermek isteyenlere uzman tavsiyeleri Hızlı kilo vermek isteyenlere uzman tavsiyeleri
En Çok Okunan Haberler
Üniversite öğrencisi Seda'dan acı haber! Cansız bedenine ulaşıldı
Üniversite öğrencisi Seda'dan acı haber! Cansız bedenine ulaşıldı
Başını ve cinsel organını kesip kanlı elbiseleriyle çay içmiş
Başını ve cinsel organını kesip kanlı elbiseleriyle çay içmiş
Şoke eden sözler! 'Cahil halk...'
Şoke eden sözler! 'Cahil halk...'
Çukur'da duygusal veda sahnesi! Ünlü oyuncu ayrıldı mı?
Çukur'da duygusal veda sahnesi! Ünlü oyuncu ayrıldı mı?
Viyana'da terör saldırısı: Ölü ve yaralılar var
Viyana'da terör saldırısı: Ölü ve yaralılar var
Bakan Koca'dan 'koronavirüs' uyarısı: İstanbul'daysanız ayrılmayın
Bakan Koca'dan 'koronavirüs' uyarısı: İstanbul'daysanız ayrılmayın
İlginizi Çekebilir
Bu yöntem sayesinde 20 saniyede sinüzit ağrısından kurtulacaksınız
Bu yöntem sayesinde 20 saniyede sinüzit ağrısından kurtulacaksınız
İstanbul'da şoke eden görüntüler Cadde ortasında soyunup, ortalığı birbirine kattılar
İstanbul'da şoke eden görüntüler Cadde ortasında soyunup, ortalığı birbirine kattılar
Baş ağrısıyla vedalaşın! Şakaklarınıza bu doğal yağı sürerek...
Baş ağrısıyla vedalaşın! Şakaklarınıza bu doğal yağı sürerek...
Yardım çadırında hırsızlık yaparken suçüstü yakalandı
Yardım çadırında hırsızlık yaparken suçüstü yakalandı
Acil servis doktoru Berna, evinde ölü bulundu
Acil servis doktoru Berna, evinde ölü bulundu
Kuşadası'nda 4.7 büyüklüğünde deprem!
Kuşadası'nda 4.7 büyüklüğünde deprem!
Diğer Haberler
İzmir depremi sonra uzman isimden uyarı: Hasarlı evlere girmeyin ana artçı henüz olmadı
İzmir için korkutan uyarı: Ana artçı henüz olmadı
Meteoroloji uyardı! Bu bölgelerde oturanlar dikkat (3 Kasım İstanbul'da hava durumu)
Bu bölgelerde oturanlar dikkat
Rıza Bey Apartmanı'nda mucize arayışı! 90. saatte son dakika gelişmesi
Rıza Bey Apartmanı'nda mucize arayışı!
İzmir'deki deprem sonrası dikkat çeken tepki: Nerede bu tarikatlar, cübbeliler, cemaatler?
'Nerede bu tarikatlar, cübbeliler, cemaatler?'
İstanbul’da deprem riski çok olan ilçeler... Ev alacaklar dikkat: İstanbul’da hangi ilçeler depreme dayanıklı?
İstanbul’da hangi ilçeler depreme karşı güvenli?
Rıza Bey Apartmanı’ndan Aslı Taner ve Zarife Doğan'ın cansız bedeni çıkartıldı
Aslı Taner ve Zarife Doğan'ın cansız bedeni çıkartıldı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.