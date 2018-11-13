Son anket sonuçları açıklandı! Büyük şehirlerde bakın hangi parti önde?

Türkiye'de Mart ayında yapılacak 2019 yerel seçimleri hazırlığı tüm hızla devam ederken, seçim anketleri de peş peşe açıklanıyor. Metropoll'ün açıkladığı son anket sonuçlarını yorumlayan Adil Gür de elindeki verileri değerlendirerek hangi partinin önde olduğunu açıkladı. İşte Ekim ayı anket sonuçlarına ve Adil Gür'ün verilerine göre son anket sonuçlarında ortaya çıkan tablo...

Son anket sonuçları açıklandı

1 / 12 EKİM 2018 ANKET SONUÇLARI Metropoll Ekim ayı anketini yayınladı. Buna göre bugün seçim olsa kararsızlar dağıtılmadan AK Parti'nin oy oranı yüzde 34.1... CHP yüzde 21.3, MHP yüzde 10.3, HDP yüzde 8.3, İYİ Parti yüzde 7.7 oy alabiliyor. Saadet Partisi yüzde 1.6 oy alırken, kararsızlar yüzde 4.9, 'oy vermeyeceğim' diyenler ise yüzde 5.6'da kalıyor.

2 / 12 KARARSIZLAR DAĞITILINCA OY ORANLARI Metropol'un Ekim ayı anketinde kararsızlar dağıtılınca AK Parti'nin oy oranı yüzde 41, CHP'nin oy oranı yüzde 25, MHP'nin oy oranı yüzde 12, HDP'nin oy oranı yüzde 10 ve İYİ Parti'nin oy oranı yüzde 9 çıkıyor...

3 / 12 ERDOĞAN'IN GÖREV ONAYI Metropoll'ün Ekim 2018 anket sonuçlarına göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a görev onayı verenlerin oranı yüzde 39.8... Cumhurbaşkanı'nın görev yapış tarzını onaylıyor musunuz?" sorusuna 'hayır onaylamıyorum' cevabı verenlerin oranı ise yüzde 46.2... Fikrim yok diyenlerin oranı ise yüzde 14.0 çıktı...

4 / 12 TÜRKİYE'DE EKONOMİK KRİZ VAR MI? Metropoll anketinde katılımcılara "Türkiye'de bir ekonomik kriz yaşandığını düşünüyor musunuz?" diye de soruldu. Katılımcıların yüzde 80.4'ü 'evet düşünüyorum' cevabı verirken, yüzde 19.6'sı 'hayır düşünmüyorum' cevabı verdi.

5 / 12 EKONOMİDE EN BÜYÜK ŞİKAYET NE? Vatandaşların ekonomiyle ilgili en çok enflasyondan şikayet ettikleri görüldü. Ankete kalınların yüzde 46.2'si ekonomiye yönelik en büyük şikayetinin enflasyon olduğunu söylerken, yüzde 17.3'ü dövizin yükselmesi, yüzde 11.6'sı işsizlik, yüzde 8.8'i stokçuluk/fırsatçılık, yüzde 9.5'i ise ekonominin kötü yönetimi cevabını verdi.

6 / 12 İSTANBUL'U ALAN TÜRKİYE'Yİ ALIR Ünlü anketçi Adil Gür de yaptıkları son araştırmanın sonuçlarına göre yerel seçimlerle ilgili şu tahminlerde bulundu.

7 / 12 'İstanbul'u alan Türkiye'yi alır' derler, çünkü İstanbul toplam nüfusun yüzde 20'sini barındırıyor. Türkiye'deki her 10 seçmenden 2'si İstanbul'da yaşıyor. İstanbul Türkiye'nin aynası gibidir. İstanbul'u kazanamıyorsanız zaten Türkiye'de çoğu şehri kaybetmişsiniz demektir.

8 / 12 İSTANBUL'DA AK PARTİ, İZMİR'DE CHP RAHAT İstanbul, Ankara ve İzmir'de kıyasıya bir yarış olacak, her seçimde öyle oluyor. İstanbul'da AK Parti, İzmir'de CHP nispeten daha rahat. Bu yarış olmayacak anlamına gelmemeli, kıyasıya bir yarış olursa da şaşırmamak lazım.

9 / 12 AK PARTİ İLE İZMİR'İN PROBLEMİ VAR AK Parti ile İzmir arasında bir iletişim problemi olduğunu araştırmalarda görüyorum. Yerelde AK Parti kazanırsa İzmirliler bunun yaşam tarzlarına etkileri olacağını düşünüyorlar. Bu da AK Parti'nin İzmir'i kazanmasını zorlaştırıyor. AK Parti bu konuda İzmirli seçmenlerin yargılarını değiştirebilirse ve hizmet eksikliklerini tamamlayabileceği konusunda da ikna ederse ve bu da iyi bir adayla birleşirse yarışa ortak olunabilir diye düşünüyorum.

10 / 12 ORTA ANADOLU'YU ALAN TÜRKİYE'Yİ ALIR Türkiye'de çok partili hayat boyunca Orta Anadolu'yu alan Türkiye'yi kazanıyor. Bu benim çok dikkatimi çekti, yani Orta Anadolu'yu kaybeden Türkiye'yi kazanamıyor. AK Parti, İç Anadolu ve Karadeniz'de gücünü önemli oranda koruyor. 24 Haziran'da buralardan MHP'ye birtakım oy geçişleri oldu. Şayet güçlü ve doğru adaylarla AK Parti bu bölgelerde yola çıkarsa buralardaki gücünü korumaya devam edecektir.

11 / 12 AK PARTİ ADANA VE HATAY'DA ÇOK İDDİALI AK Parti 2014'te Adana'da bir puanla, Hatay'da yarım puanla kaybetti, hatta Mersin'de bile kazanan parti ile arasında 2-3 puanlık oy farkı vardı. Antalya'yı kazandı, Aydın'da ciddi oy alıyor gibi örnekleri çoğaltabiliriz. Özetle AK Parti sahillerde söylendiği gibi kötü değil. Yaklaşan yerel seçimlerde Adana, Hatay gibi illerde AK Parti oldukça iddialı. 24 Haziran seçim sonuçlarına bakarak bunu rahatlıkla söylemek mümkün.