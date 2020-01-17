Son anket sonuçları açıklandı (Partilerin son oy oranları)

Metropoll Araştırma, 'bu pazar seçim olsa' anketinin sonuçlarını kamuoyu ile paylaştı. Anket sonuçlarına göre, AK Parti yüzde 34.2, CHP 20.7, MHP 8.2, HDP 9.2, İYİ Parti 6.9 oy oranına sahip görülüyor.

Türkiye'nin Nabzı Aralık 2019: Bu Pazar Seçim Olsa Hangi Siyasi Partiye Oy Verirsiniz? #MetropollTürkiyeninNabzı pic.twitter.com/kfiaT552gF — MetroPOLL Araştırma (@metropoll) January 17, 2020

Ahmet Davutoğlu'nun kurduğu Gelecek Partisi ise son ankette yüzde 1.7 oy oranına sahip. Ali Babacan'ın kuracağı partinin oy oranı ise yüzde 1.4 olarak görülüyor.

#MetropollTürkiyeninNabzı Araştırmalarımızı Yüz Yüze Anket Yöntemiyle Yapmaya Başladığımız Ocak 2014 Tarihinden İtibaren Bu Pazar Seçim Olsa Sorusuna Kararsız, Cevapsız Ve Protesto Oy Vereceğini Söyleyenler İle AK Parti Yanıtını Verenlerin Zaman İçindeki Değişimi (%) pic.twitter.com/3gUsHAmk8t — MetroPOLL Araştırma (@metropoll) January 17, 2020

Ankette kararsızlar dağıtıldığında ise oy oranları şöyle;

AK Parti: 41

CHP: 24.8

MHP: 9.8

HDP: 11

İYİ Parti: 8.3

SP: 0.8

Gelecek Partisi: 2

Ali Babacan'ın partisi: 1.7

Diğer: 0.6

