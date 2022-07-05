Son anket sonuçları paylaşıldı! İlk 3 partinin oy oranlarında dikkat çeken yakınlık

Türkiye seçim atmosferine girdi. Merakla beklenen seçimlerin 2023 yılının Haziran ayında yapılması bekleniyor. Muhalefetin ısrarlı erken seçim söylemlerine rağmen iktidar da seçimlerin zamanında yapılacağını belirtti. Siyasi gündemin hareketli olduğu şu günlerde en çok merak edilenlerden biri de araştırma şirketlerinin yayımladığı anket sonuçları. Son anket çalışması ORC Araştırma tarafından duyuruldu. Temmuz ayı için yapılan çalışmada ilk 3 partinin oy oranlarının birbirine yakınlığı ise dikkat çekti. İşte sonuçlar...

Türkiye genelinde yapılan araştırmada vatandaşlara, "Bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusu soruldu. 3 parti yüzde 20 ile 30 bandı arasında yer alırken diğer bütün partilerin yüzde 10 bandının aşağısında kaldığı görüldü.

İşte ORC'nin Temmuz 2022 anketi:

AK Parti: Yüzde 27,1

CHP: Yüzde 24,0

İYİ Parti: Yüzde 22,1

HDP: Yüzde 7,6

MHP: Yüzde 7,0

DEVA: Yüzde 2,2

Gelecek: Yüzde 2,0

TDP: Yüzde 1,8

BBP: Yüzde 1,7

BTP: Yüzde 1,7

Saadet: Yüzde 1,3

Diğer: Yüzde 1,5

ORC'nin Haziran ayı anketinde ise şu sonuçlar çıkmıştı:

AK Parti: Yüzde 27,7

CHP: Yüzde 23,8

İYİ Parti: Yüzde 20,6





