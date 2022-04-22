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Son anket sonuçları sosyal medyayı salladı! AK Parti ve İYİ Parti'deki değişim ve sürpriz...

22.04.2022 12:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Son seçim anketinde partilerin oy oranları dikkat çekti. ORC Araştırma'nın yapmış olduğu son anket çalışmasında katılımcılara "Bu pazar genel seçim olsa, hangi partiye oy verirsiniz?" sorusu sorulurken, yüzde 7'lik fark gündem oldu. 2018 seçimlerini en doğru şekilde tahmin eden ORC Araştırma şirketinin seçim anketinde, son seçimlere oranla AK Parti ve İYİ Parti'nin oy oranında büyük değişim olduğu görüldü.

Son anket sonuçları sosyal medyayı salladı! AK Parti ve İYİ Parti'deki değişim ve sürpriz...

Son dakika: Seçim gündemi Ankara kulislerini meşgul etmeye devam ediyor. Demokrat Parti lideri Gültekin Uysal'ın çıkışı ve seçim yasasındaki değişiklikle ittifakların nasıl şekilleneceği merak edilirken, seçim anketleri de peş peşe gelmeye devam ediyor. Son olarak 2018 seçim sonuçlarını en doğru şekilde tahmin etmesiyle dikkat çeken ORC Araştırma, yeni anket çalışmasını paylaştı.

SON SEÇİM ANKETİNDEKİ OY ORANLARI

ORC Araştırma şirketinin İstanbul ilinin siyasi eğilimini tespit etmek için gerçekleştirdiği son seçim anketinde partilerin oy oranlarındaki değişim dikkat çekti.

Sosyal medya üzerinden paylaşılan ORC Araştırma'nın son seçim anketi İstanbul'un 3 bölgesinde 7 bin 100 kişiyle yüz yüze yapıldı. Ankette katılımcılara "Bu pazar genel seçim olsa, hangi partiye oy verirsiniz?" sorusu yöneltildi.

AK PARTİ BİRİNCİ SIRADA

13-17 Nisan 2022 tarihleri arasında yapılan ankette AK Parti, yüzde 33,1'lik oy oranıyla birinci parti oldu.

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CHP VE İYİ PARTİ'NİN OY ORANLARI

CHP'nin oy oranı yüzde 27,8 olurken, İYİ Parti'nin oy oranının yüzde 17,5 olduğu görüldü.

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MHP VE HDP'DE DÜŞÜŞ

HDP'nin oy oranı yüzde 10,7 olurken, MHP'nin oy oranı ise yüzde 4,9 olarak belirtildi.

DEVA Partisi yüzde 1,4 oy alırken Saadet Partisi ve Gelecek Partisi de yüzde 1,1'lik oy oranında kaldı.

Bu partilerin ardından Yeniden Refah Partisi yüzde 0,7, Demokrat Parti ise yüzde 0,5'te kaldı.

Diğer partilerin de yüzde 1,2'lik oy aldığı görüldü.

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İTTİFAKLAR ARASINDA YÜZDE 7 PUANLIK FARK

Ankette Millet İttifakı'nın oy oranı yüzde 45,3 oldu ve yüzde 38 oy oranına sahip Cumhur İttifakı'na yaklaşık 7 puan fark attı.

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2018 SEÇİM SONUCU İLE KARŞILAŞTIRMA

Anketteki partilerin oy oranları 2018 seçim sonucu ile karşılaştırıldı.

Ankete göre, 2018'de yüzde 42,7 oy alan AKP'nin yüzde 9,6 puan düşüş yaşadığı gözlemlendi.

CHP oylarını 2018'e göre yüzde 1,4 artırırken, İYİ Parti ise oylarını yüzde 9,5 yükseltti.

HDP'nin oy oranı 2018'e göre yüzde 2, MHP'nin ise yüzde 3,4 düştü.


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Okuyucu Yorumları 71 yorum
MHP nin oyu hicbirzaman 8 altina düşmemiştir gene düşmez zorlama bir anket bu
MHP bitti bahçelinin sayesinde, AKP den ne farkı var
demek ki yanlış siyasetten ötürü düşüyor artik
@bunyamin.kocak , başında kafasını iki yana döndürüp yazılı metinleri okumaktan başka bir işe yaramayan, sırf laf sokma sevdası ile halkın gerçeklerini görmeyen bir lider varsa düşer. Bunlar iyi günleri. Daha da düşer.
Btti artık o iş, elle kurt işareti yapmayla milliyetçi olunmuyor, sarayla milliyetçi olunmuyor
Yılların mhp sini sn.Bahçeli iktidar ortaklığı ile bitirdi.Barajı geçerse başarı olacak.
Demirel derki tencere boşsa hepsi boş
@bunyamin.kocak Sen nerde yasiyorsun. Basbugun mhpsi yok artık Bahçeli'nin partiyi daha önce meclis dışında bıraktığını unuttun galiba Artık ciddiye alınan bir tarafı kalmadı.
bu sefer düşecek,sanırım nedeni ise çözülemiyecek kadar büyük bir denklem değil...ama hep vardır %2-5 arası hiç bir denklemi çözemeyen...onlar da zaten hep kaybedenler tarafında.
Kendi kendini bitiren tek adam Bahçeli
Sadece 25 30 milletvekili çıkaralım yeter diye siyaset yapan bir partinin seçmeni olmak nasıl duygu merak ediyorum!
gerçekleri görmeleri lazim bu ekonomi ve multeci sorunu cözulmedikce mevcuk iktidar tekrar kazanmasi zor
Cumhur ittifak adayı bahçeli olmalı

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