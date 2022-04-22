Son anket sonuçları sosyal medyayı salladı! AK Parti ve İYİ Parti'deki değişim ve sürpriz...

Son dakika: Seçim gündemi Ankara kulislerini meşgul etmeye devam ediyor. Demokrat Parti lideri Gültekin Uysal'ın çıkışı ve seçim yasasındaki değişiklikle ittifakların nasıl şekilleneceği merak edilirken, seçim anketleri de peş peşe gelmeye devam ediyor. Son olarak 2018 seçim sonuçlarını en doğru şekilde tahmin etmesiyle dikkat çeken ORC Araştırma, yeni anket çalışmasını paylaştı.

SON SEÇİM ANKETİNDEKİ OY ORANLARI

ORC Araştırma şirketinin İstanbul ilinin siyasi eğilimini tespit etmek için gerçekleştirdiği son seçim anketinde partilerin oy oranlarındaki değişim dikkat çekti.

Sosyal medya üzerinden paylaşılan ORC Araştırma'nın son seçim anketi İstanbul'un 3 bölgesinde 7 bin 100 kişiyle yüz yüze yapıldı. Ankette katılımcılara "Bu pazar genel seçim olsa, hangi partiye oy verirsiniz?" sorusu yöneltildi.

AK PARTİ BİRİNCİ SIRADA

13-17 Nisan 2022 tarihleri arasında yapılan ankette AK Parti, yüzde 33,1'lik oy oranıyla birinci parti oldu.

CHP VE İYİ PARTİ'NİN OY ORANLARI

CHP'nin oy oranı yüzde 27,8 olurken, İYİ Parti'nin oy oranının yüzde 17,5 olduğu görüldü.

MHP VE HDP'DE DÜŞÜŞ

HDP'nin oy oranı yüzde 10,7 olurken, MHP'nin oy oranı ise yüzde 4,9 olarak belirtildi.

DEVA Partisi yüzde 1,4 oy alırken Saadet Partisi ve Gelecek Partisi de yüzde 1,1'lik oy oranında kaldı.

Bu partilerin ardından Yeniden Refah Partisi yüzde 0,7, Demokrat Parti ise yüzde 0,5'te kaldı.

Diğer partilerin de yüzde 1,2'lik oy aldığı görüldü.

İTTİFAKLAR ARASINDA YÜZDE 7 PUANLIK FARK

Ankette Millet İttifakı'nın oy oranı yüzde 45,3 oldu ve yüzde 38 oy oranına sahip Cumhur İttifakı'na yaklaşık 7 puan fark attı.

2018 SEÇİM SONUCU İLE KARŞILAŞTIRMA

Anketteki partilerin oy oranları 2018 seçim sonucu ile karşılaştırıldı.

Ankete göre, 2018'de yüzde 42,7 oy alan AKP'nin yüzde 9,6 puan düşüş yaşadığı gözlemlendi.

CHP oylarını 2018'e göre yüzde 1,4 artırırken, İYİ Parti ise oylarını yüzde 9,5 yükseltti.

HDP'nin oy oranı 2018'e göre yüzde 2, MHP'nin ise yüzde 3,4 düştü.



