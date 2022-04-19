Son anket sonuçları yayımlandı! AK Parti ve MHP seçmeninin cevapları ve büyük fark dikkat çekti

Türkiye 2023 seçimleri için geri sayıma başlarken, anket şirketleri de sokağın nabzını tutuyor. Neredeyse her hafta yeni bir seçim anketi paylaşılırken, son anket çalışması MetroPOLL Araştırma'dan geldi. Türkiye'nin gidişatına ilişkin yaptığı son anket sonuçlarını paylaşan MetroPOLL Araştırma katılımcılara, "Türkiye iyiye mi gidiyor, yoksa kötüye mi?" diye sordu. İşte son anket sonuçlarının detayları...

BÜYÜK FARK DİKKAT ÇEKTİ

MetroPOLL Araştırma, 'Türkiye'nin Nabzı Mart 2022' anket sonuçlarını paylaştı.

'Türkiye'nin Gidişatı' isimli anket sonuçlarına göre, Türkiye'nin kötüye gittiğini düşünenlerin oranı yüzde 70.8'e çıkarken, 'iyiye gidiyor' diyenlerin oranı yüzde 22.1'de kaldı.

'Ne iyi ne kötüye gidiyor' diyenlerin oranı ise yüzde 5.2'de kalırken, 'fikrim yok' diyenlerin oranı ise yüzde 1.8'de kaldı.

AK PARTİ SEÇMENİNİN YÜZDE 32.5'İ MEMNUN DEĞİL

Ankete katılan AK Parti seçmeninin yüzde 58.2 'iyiye gidiyor' derken, 'kötüye gidiyor' diyenlerin oranı yüzde 32.5'de kaldı. 'Ne iyi ne kötüye gidiyor' diyenlerin oranı ise yüzde 5.8'de kalırken, 'fikrim yok' diyenlerin oranı ise yüzde 3.4 olarak gerçekleşti.

MHP SEÇMENİNİN YÜZDE 40'I MEMNUN DEĞİL

Anket sonuçlarına göre, MHP seçmeninin yüzde 44.6'sı 'iyiye gidiyor' derken, 'kötüye gidiyor' diyenlerin oranı yüzde yüzde 40 olarak gerçekleşti. 'Ne iyi ne kötüye gidiyor' diyenlerin oranı ise yüzde 14.4'de kaldı.

İşte o anket...





