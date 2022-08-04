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Son anket sonucunda çarpıcı detay! Fark eridi: Yüzde 1'in altında

04.08.2022 10:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Siyasi partiler seçim çalışmalarını hızlandırırken araştırma şirketleri de seçim anketleriyle halkın nabzını yoklamayı sürdürüyor. Önümüzdeki yıl gerçekleştirilecek cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerine ilişkin önemli ipuçları koyan seçim anketlerine bir yenisi daha eklendi. Aksoy Araştırma tarafından son seçim anketinin sonuçları kamuoyuyla paylaşıldı. Anket sonucuna göre iki parti arasındaki farkın eriyerek yüzde 1 civarında görülmesi dikkat çekti.

Son anket sonucunda çarpıcı detay! Fark eridi: Yüzde 1'in altında

Aksoy Araştırma, 2022'nin 30. hafta araştırmasının sonuçlarını sosyal medyadan paylaştı. Ankete katılanlara bu pazar milletvekili seçimi olması durumunda hangi partiye oy verecekleri soruldu. Anket sonucunda öne çıkan ayrıntılardan biri AK Parti'yle CHP arasındaki farkın yüzde 1'den az olarak ortaya çıkması oldu.

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YÜZDE 1'İN ALTINDA

Aksoy Araştırma'nın anketinde oy oranları kararsızlar dağıtıldıktan sonra belirlendi. Bu tabloda en yüksek oy oranıyla birinci sırayı alan iktidar partisi AK Parti oldu. Katılımcıların yüzde 29,7'si tercihini AK Parti'den yana belirtti.

Ana muhalefet lideri CHP ise AK Parti'nin hemen gerisinden takip ederek ikinci sırada yer aldı. Ankette yüzde 28,8 oranında oy alan CHP'nin AK Parti'yle arasındaki fark 0,9 oranında oldu.

Sıralamada CHP'yi iki muhalefet partisi takip etti. CHP ile 6'lı masanın ortaklarından İYİ Parti'ye ankette katılımcıların yüzde 14'ü oy verdi. Böylelikle ankete göre üçüncü sıradaki İYİ Parti ilk iki partinin yaklaşık yarısı oranında oy aldı.

İYİ Parti'den sonraki sırayı ise HDP aldı. Seçmenlerin yüzde 10'u ankette HDP'yi tercih etti.

MHP'nin yüzde 7,8 ile 5. sırayı yer aldığı anket sonuçlarında diğer partilerin oy oranları şu şekilde:

  • DEVA Partisi: Yüzde 2,5
  • Gelecek Partisi: Yüzde 1,3
  • Saadet Partisi: Yüzde 0,9
  • Diğer partiler: Yüzde 5,2
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seçim anketi
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